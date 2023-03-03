Futboldaki yeteneğiyle ünlenen eski oyuncu, iş dünyasına atılarak başka bir hayatı seçti.

Yetenekli bir futbolcu olan Murad Islamov, ABD'de profesyonel olarak futbol oynamak yerine daha fazla para kazanmak için simit satmayı tercih etti.

Amerika'da 'altın çocuk' olarak nitelendirilen bir forvet olarak kendisini gösterme fırsatı yakaladı ve Ocak 2022'de USL Championship League ekibi Louden United ile bir deneme idmanı için 10.000 $'dan (8.300 £) karşılığında anlaştı.

USL Championship League'deki oyunculara ödenen minimum tutar olan ayda 2.700$ (2.240£) ile ailesini geçindiremeyeceği için teklifi geri çevirdi.

Türkiye'de doğan ve 2000 yılında ailesiyle birlikte Amerika'ya göç eden Murad, Kasım 2022'de simit dükkanı açarak yılda yaklaşık 2 milyon TL kazanıyor. Böylece hem ailesini geçindiriyor hem de yanında 4 kişiye iş olanağı sağlıyor.

Ne söylendi?

Daily Star'a konuşan Murad, "Covid'in vurduğu sıralarda ABD futbolunun ikinci kademesinde yer alan USL Championship League'de Louden United'dan bir deneme teklifi aldım.

"Birden fazla takımda oynayıp denemelere katıldıktan ve bu şansı elde etmek için yıllarca çalıştıktan sonra hayatıma başka bir şekilde devam etmeye karar verdim.

"Aynı zamanda New Hampshire'daki Southern New Hampshire Üniversitesi'nde işletme okuyordum ve iş dünyasında başarılı olmak için içsel bir girişimci dürtüye sahiptim.

"Hayatım boyunca hayallerimi destekleyen iki çalışkan ebeveynim oldu. Onları gururlandırmak ve bir gün onlara yardımcı olmak için uğraşıyordum.

“Yani o sırada vermem gereken iki çok önemli karar vardı. 'Sahip olduğum futbol yetenekleriyle hayatıma spor alanında mı devam edecektim?'

"Yoksa, büyüyüp ailemle birlikte olabileceğim ve nesiller boyu varlık yaratabileceğim bir marka ve şirket mi yaratacaktım?'

"Zor bir seçimdi, çünkü her ikisi de aşırı fedakarlık gerektiriyordu. Her iki sektörde de ne olacağınız belli değil ve süprizlere açık...

"Ama nihayetinde, ABD'deki profesyonel bir futbolcunun geleceğine baktığımda ve bunu bir işletme sahibiyle karşılaştırdığımda, futbola devam etmem finansal olarak hiç akıllıca değildi.

"Sporu ne kadar sevsem de futboldan daha fazla para kazanma şansım olan iş dünyasına girdim."

Haftada 7 gün, günde 16 saat çalışma

Murad kararını verdikten sonra bir plan yaptı ve tescil ettirdiği şirketinde çalışmaya başladı ve geçen yıl Kentucky'de işine başladı.

İşi halletmek için haftada yedi gün, günde 16 saat çalışıyordu ve ailesine de (Nazira 49 ve Hamid 52) yardım ediyordu.

Kısa sürede iyi bir itibar kazandı ve kâr etmeye başladı, bu da Murad'ın açıldıktan sonraki bir yıldan kısa bir süre içinde markasını büyütmesini sağladı.

“Kendi şirketimi kurmak, şimdiye kadar verdiğim en iyi karardı” dedi ve şunu ekledi:

"Kendi kararlarımı verdim ve büyüyebileceğim bir marka yarattım.

"Futbol oynamak harika bir şey ve bu spora her zaman bir sevgim olacak, ancak iş dünyasına girerek daha doğru kararı verdiğime tüm kalbimle inanıyorum."