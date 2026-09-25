Bayern yıldızı Michael Olise'nin hazırladığı pozisyonda Real Madrid'in golcüsü, 54. dakikada sert bir vuruşla Les Bleus adına skoru 1-0'a getirdi; kenarda ise yeni milli takım teknik direktörü Zinedine Zidane ilk maçına çıktı.

Fransa'ya sonunda deplasmanda kıl payı bir galibiyet getirecek golün hemen ardından Mbappe hafifçe topalladı ve dizini tuttu. Kısa süren sevincin ardından acı içinde yüzünü buruşturarak Fransızların sağlık ekibi tarafından tedavi edilen oyuncu, kısa bir süre sonra önce sahaya geri döndü. Ancak bu dönüş yalnızca birkaç dakika sürdü; Mbappe yere yığıldı ve artık devam edemeyeceğini işaret etti. 27 yaşındaki oyuncunun yüzündeki ifade büyük endişe taşırken, Zidane maçın ardından kaptanının "şut atarken dizini aşırı gerdiğini" söyledi.

Kylian Mbappe Türkiye'ye karşı ne zaman oyundan çıkmak zorunda kaldı?

Mbappe 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı ve büyük bir hayal kırıklığı içinde soyunma odasının yolunu tuttu. Elbette henüz bir teşhis konulmuş değil, ancak Zidane maç bitiminde hiç de iyimser değildi: "Ne yazık ki iyi görünmüyor" diyen 54 yaşındaki teknik adam, Mbappe'nin pazartesi günü Belçika'da, gelecek cuma İtalya'ya karşı ve 5 Ekim'de yeniden Belçika'ya karşı oynanacak Nations League maçlarında bir daha forma giymeyeceğini duyurdu. Bunun yerine Mbappe, Equipe Tricolore'un kampından erken ayrılıyor.

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Bu durum elbette Madrid'de de endişe yaratacaktır. Türkiye'de oyun kurucu rolünü üstlenen Real Madridli takım arkadaşı Arda Güler de daha sahadayken Mbappe'nin sakatlığını endişeyle sordu. Süperstar bu sezon da şu ana kadar gol formunu koruyor; Mbappe, 2026/27 sezonunda Real formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta sekiz gol ve iki asist üretti.