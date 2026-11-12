Arda Guler, muhteşem frikik golüyle Sergen Yalcin'in takımın başındaki ilk maçına rüya gibi başlamasını sağladı ancak bu yeterli olmadı. Belçika, üç dakika içinde iki kez, her ikisinde de aynı kanattan gol bularak İzmir'de 2-1 kazandı. Böylece Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme umutlarını korurken Türkiye'nin A Ligi'nden düşmesini kesinleştirdi.

Reklam

Mark van Bommel'in takımı, dokuz puanla 1. Grup'ta ikinci sıraya yükseldi. Son maçında İtalya'yı yenmesi, çeyrek final biletini garantilemesini sağlayabilir. Türkiye ise beş maç sonunda puansız olarak son sırada kaldı ve mücadelesini pazar günü Fransa deplasmanında tamamlayacak.

Ev sahibi ekip topa daha fazla sahip olsa da Belçika topu çok daha etkili kullandı. Türkiye %53'lük topa sahip olma oranı yakalayıp Belçika'nın 382 pasına karşılık 456 pas yaptı. Buna rağmen konuk ekip, Türkiye'nin 0,51'ine karşılık 1,85 beklenen gol (xG) üretti, rakip ceza sahasında 23'e karşılık 33 kez topla buluştu ve Türkiye'nin iki büyük fırsatına karşılık üç büyük fırsat yarattı.

Türkiye'nin taktik düzeni

Yalcin, İtalya karşısındaki 3-1'lik yenilginin ardından ilk 11'de altı değişiklik yaparak takımını 4-2-3-1 düzeninde sahaya sürdü. Kalede Ugurcan Cakir görev alırken savunma dörtlüsünü Oguz Aydin, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Ferdi Kadioglu oluşturdu. Orta sahada Ismail Yuksek ile Orkun Kokcu yer aldı. Guler, 2024'ten bu yana ilk kez kadroya dönen Enes Unal'ın arkasında ilk 11'e döndü. Sağda Yunus Akgun, solda ise Baris Alper Yilmaz oynadı.

Türkiye maça iyi yerleşti, Belçika yarı sahasına geçti ve sabırla fırsat bekledi. Kokcu'nun pası Youri Tielemans'a çarptığında erken bir penaltı itirazı sonuçsuz kaldı. Türkiye aradığı golü duran toptan buldu. Guler, 19. dakikada Nicolas Raskin'in müdahalesiyle serbest vuruş kazandı ve uzak mesafeden yaptığı vuruşta topu barajın etrafından geçirerek sol üst köşeye gönderdi. Bu pozisyonun değeri yalnızca 0,04 xG'ydi. Bu, Guler'in ülkesi adına attığı sekizinci goldü.

Reklam Reklam

Türkiye'nin devre arasına kadar ürettiği neredeyse tek şey buydu. İlk yarıda yalnızca iki şut çekti ve devreyi 0,07 xG ile tamamladı. En iyi fırsatını 35. dakikada yakaladı: Savunma arkasına sarkan Yilmaz, Senne Lammens ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi ancak ofsayt bayrağı da kalktı. Yilmaz iki kez, Türkiye ise toplamda üç kez ofsayta yakalandı. Belçika içinse bir kez bile ofsayt bayrağı kalkmadı.

Related Topics

Türkiye'nin sorunu, rakip yarı sahadaki etkinliğini fırsata çevirememesiydi. Hücumun son bölgesinde Belçika'nın 83 pasına karşılık 143 pas tamamladı ancak ceza sahasında topla daha az buluştu. Yaptığı 15 ortanın yalnızca ikisi takım arkadaşına ulaştı. Hücumlarının büyük bölümünü, %46'sını, Aydin ve Akgun üzerinden sağ kanattan geliştirdi. Belçika da etkili olduğu tüm pozisyonları aynı kanatta yarattı.

Belçika'nın taktik düzeni

Van Bommel de Fransa karşısındaki 4-1'lik yenilginin ardından ilk 11'de altı değişiklik yaptı ve 4-3-3 düzenini tercih etti. Kalede Lammens, savunmada Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele ve Maxim De Cuyper görev aldı. Orta saha üçlüsünün merkezinde Raskin, yanında Kevin De Bruyne ve Tielemans yer aldı. Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle forma giyemediği için Diego Moreira ile Jeremy Doku'nun arasında hücum hattının merkezinde Charles De Ketelaere oynadı. De Bruyne ise 128. kez millî formayı giydi.

Reklam

İlk dakikalarda top Belçika'daydı. Doku, henüz üçüncü dakikada De Bruyne'yi savunma arkasına kaçırdı ve Cakir kalesinden çıkıp topu uzaklaştırmak zorunda kaldı. Belçika'nın planı bu pozisyondan itibaren netti. Hücumlarının %45'ini Doku ve De Cuyper'in Aydin ile karşı karşıya geldiği sol kanattan, %25'ini ise merkezden geliştirdi.

Doku, beşinci dakikada Aydin'i geçti ve maç boyunca sorun yarattı. Aydin'in yaptığı beş faulün tamamı Doku'ya karşıydı. Yuksek de 50. dakikada kanat oyuncusunu düşürdüğü için sarı kart gördü. Belçika 24 çalım girişiminin 14'ünde başarılı olurken Türkiye 13 girişiminden dördünü tamamlayabildi.

Reklam

Taktik mücadele

Maç, Belçika'nın soluyla Türkiye'nin sağının karşı karşıya geldiği, iki takımın da hücumlarını en çok yönlendirdiği kanatta belirlendi. Türkiye'nin üstünlüğü yedi dakika sürdü. Doku, 27. dakikada Aydin'i geçip içeri kat etti ve penaltı noktası üzerinde bekleyen De Bruyne'yi buldu. Orta saha oyuncusu sağ ayağıyla topu Cakir'ın yanından ağlara gönderdi.

Belçika, üç dakika sonra aynı kanattan geliştirdiği atakla öne geçti. De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Moreira'nın şutunu Cakir kurtardı ancak top yeniden sol bekin önüne düştü. De Cuyper kaleciyi geçip topu içeri çevirdi, De Ketelaere de boş kaleye dokundu. Yalnızca bu pozisyonun değeri 0,79 xG'ydi. Belçika ilk yarıyı 1,39 xG, Türkiye ise 0,07 xG ile tamamladı. Kabak'ın hayal kırıklığı kısa süre sonra belli oldu; 32. dakikada sarı kart gördü.

Reklam

Maçın öne çıkan oyuncusu De Cuyper'di. Asistinin yanı sıra Moreira'ya iki, De Bruyne'ye bir fırsat hazırladı. 59. dakikada savunma arkasına attığı top De Ketelaere'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak Cakir yakın direğinde kurtarışı yaptı.

Maç içindeki değişiklikler

Yalcin ilk değişikliklerini 58. dakikada, aynı mevkilerdeki oyuncuları değiştirerek yaptı. Dünya Kupası'ndan bu yana Türkiye adına ilk kez forma giyen Hakan Calhanoglu, Kokcu'nun yerine oyuna girdi. Deniz Gul ise Unal'ın yerini aldı. Calhanoglu, ev sahibi ekibin oyununu canlandırdı. 65. dakikada kullandığı serbest vuruş Kabak'ın kafa vuruşuna dönüştü. Bir dakika sonra şutu engellendi, ardından ceza sahasının ortasından çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.

Reklam

İkinci yarıda maçın seyri değişti. Türkiye, toplam 10 şutunun sekizini devre arasından sonra çekti ve xG değeri 0,07'den 0,51'e yükselerek Belçika'nın ikinci yarıdaki 0,46'lık üretimine neredeyse ulaştı. Yalcin, 70. dakikada Aydin'in yerine Zeki Celik'i, sarı kartlı Yuksek'in yerine Salih Ozcan'ı oyuna aldı. Celik sağ kanatta etkili oldu. Guler, 82. dakikada Celik'i boş alanda buldu. Celik'in içeri çevirdiği topun ardından Gul'ün vuruşunu Lammens kurtardı. Beş dakika önce Guler, ceza sahasında Raskin'in baskısıyla yere düşmüş ancak hakem penaltı itirazlarını geri çevirmişti.

Van Bommel hücum hattını iki aşamada değiştirdi. Dodi Lukebakio ve Leandro Trossard, 69. dakikada Moreira ile De Bruyne'nin yerine girdi. 80. dakikada ise Mika Godts ve ilk maçına çıkan Hugo Cuypers, Doku ile De Ketelaere'nin yerini aldı. Belçika, süreyi eritmek için Türkiye yarı sahasında topu ayağında tuttu. Uzatma dakikalarında da Hans Vanaken, Raskin'in yerine oyuna girdi.

Reklam

Değişiklikler Türkiye'nin baskısını sona erdirmedi. Lammens önce Gul'ün, bir dakika sonra Akgun'ün uzaktan çektiği şutu kurtardı. 92. dakikada ise Calhanoglu'nun ceza sahasının sağından çektiği sert şutu ayaklarıyla çıkardı. Lammens maçı altı kurtarışla tamamladı.

Sonuç

Türkiye topa daha fazla sahip oldu ve gecenin en güzel golünü attı ancak Belçika, Türkiye'nin sağındaki zayıf noktayı bulup üç dakika içinde iki kez cezalandırdı. Calhanoglu'nun oyuna girmesi ev sahibi ekibi ikinci yarıda çok daha tehlikeli hâle getirdi ve Lammens son bölümde ciddi biçimde zorlandı. Ancak Belçika'nın sol kanattan verdiği hasar sonucu belirlemişti. Van Bommel'in takımı artık kaderini İtalya ile oynayacağı son maçta belirleyecek. Yalcin'in görev başındaki ilk maçı ise Türkiye'nin küme düşmesinin kesinleşmesiyle sona erdi.