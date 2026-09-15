Dört maç geride kaldı, iki maç kaldı. Eylül/ekim aylarında UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının ilk bölümünde Fransa, Belçika ve İtalya'yla (iki kez) karşılaşan Türkiye, Belçika'yı ağırlayacak ve deplasmanda Fransa'yla karşı karşıya gelecek. Belçika, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'e gelecek. Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi A maçları için biletlerinizi bugün alın.

Bu, Türkiye'nin Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı yalnızca üçüncü maç olacak, ancak burası Ay Yıldızlılar için uğurlu bir stat oldu. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nin önceki iki edisyonunda da İzmir'deki bu statta kazandı (2024'te İzlanda'ya karşı 3-1 ve 2022'de Litvanya'ya karşı 2-0).

Arda Güler, Kenan Yildiz ve Orkun Kökçü gibi isimler, ev sahibi ekip adına bir kez daha sahneye çıkacak mı? GOAL, fiyatlar, uygunluk durumu ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Türkiye-Belçika UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeye sahip.

Türkiye-Belçika UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlangıç saati 20.00 (TRT) olarak belirlendi.

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Türkiye-Belçika UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Türkiye-Belçika maçı için resmi biletler yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) birincil biletleme ortağı üzerinden satılıyor. Bu platformda resmi bir hesap oluşturmanız gerekecek.

2026/27 Uluslar Ligi grup aşamasındaki bu özel maçların biletleri ilk olarak ağustos ayının sonlarında premium kulüp üyeleri ve taraftar kulübü kart sahipleri için satışa çıktı. Kısa süre sonra, eylül ayının başında genel satış başladı.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer: Ticombo üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından destekleniyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

Türkiye-Belçika UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Türkiye-Belçika UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi portalı üzerinden genel satışta 10 €'dan başladı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki çeşitli resmi bilet fiyatları ve oturma bölümleri şu şekilde:

Kategori 4 (Kale arkaları) : ₺300-₺500 aralığında (yaklaşık 10-15 €), kuzey ve güney tribünlerinde yer alıyor.

Kategori 3 & 2 (Doğu ve Batı üst katlar) : ₺600-₺1.200 aralığında (yaklaşık 18-35 €), yükseltilmiş yan çizgi görüşü sunuyor.

Kategori 1 (Batı alt / VIP katlar) : ₺1.500-₺3.000+ aralığında (yaklaşık 45-90 €+), oyuncu tünellerine ve teknik alanlara yakın, alt bölümdeki en iyi yan çizgi koltuklarını kapsıyor.

Ek bilgiler için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Gürsel Aksel Stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Gürsel Aksel Stadı (resmi adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi), İzmir'in Konak ilçesinin Üçkuyular semtinde bulunan, son teknolojiye sahip bir Türk futbol arenası ve çok işlevli komplekstir.

2020'de Süper Lig ekibi Göztepe S.K.'nin iç saha stadı olarak hizmet vermek üzere açılan stat, modern UEFA standartlarını son derece kompakt, yerleşim bölgesi odaklı bir kentsel tasarımla kusursuz biçimde birleştiriyor.

Modern yapı inşa edilmeden çok önce, bu alan Göztepe S.K.'nin tarihi sahalarına ev sahipliği yapıyordu; bu sahalar ilk olarak kulübün kuruluş dönemine denk gelen 1925 civarında açılmıştı. Zaman ilerledikçe eski stat, ne modern profesyonel futbolu ne de kulübün tutkulu taraftar kitlesini destekleyebilecek durumdaydı. 2016'da, kapsamlı bir mimari dönüşüme yer açmak için orijinal yapı yıkıldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda unutulmaz anlar

Büyük açılış (2020) : Göztepe, evini Beşiktaş'a karşı aldığı görkemli 2-1'lik galibiyetle açtı. Halil Akbunar, yeni statta atılan ilk gole imza atarak adını tarihe yazdırdı.

İlk kupa finali (2021) : Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapması için bu stadı seçti. Beşiktaş, İzmir ışıkları altında Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kaldırdı.

İzmir'de İstanbul derbisi (2023) : Stat, iki yıl sonra ikinci Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe'nin şehir rakibi Istanbul Başakşehir'i yenerek kupayı kazandığı maç, ulusal televizyonda çok büyük bir izleyici kitlesi çekti.

Çatıdaki yürüyüş yolu: Stadın en ünlü özelliği, doğrudan çatının üzerine inşa edilen 650 metre uzunluğundaki halka açık yürüyüş parkurudur. Maç olmayan günlerde yerel sakinlere açıktır ve İzmir Körfezi üzerinde etkileyici panoramik manzaralar sunar.

Türkiye-Belçika UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Türkiye-Belçika: Son durum

FIFA sıralaması: Türkiye (#27) - Belçika (#8)

Türkiye, yaz aylarında 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son grup maçını ortak ev sahibi ABD'ye karşı kazanmış olabilir, ancak bu çok az ve çok geç kaldı. Çünkü Avustralya ve Paraguay karşısındaki önceki yenilgiler, takımın eleme aşamasına kalamaması anlamına geldi.

Belçikalı taraftarlar, Dünya Kupası sırasında duygu dolu bir iniş çıkış yaşadı. Belçika, Mısır ve İran'a karşı alınan iki hayal kırıklığı yaratan beraberliği Yeni Zelanda karşısındaki 5-1'lik ezici galibiyetle telafi ederek ileri tura çıktı.

Senegal ve ABD karşısında alınan ilave galibiyetler, İspanya ile bir çeyrek final eşleşmesini hazırladı. Devre arasında turnuvanın nihai şampiyonuyla 1-1 berabere olmalarına rağmen, geç gelen Mikel Merino golü Belçika'nın yüreğini kırdı.

Türkiye-Belçika: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki tüm zamanlardaki rekabette tarafları ayıran hiçbir şey yok; iki ekip de aynı sayıda galibiyet paylaşıyor. Önceki 11 karşılaşmalarında Türkiye ve Belçika üçer maç kazandı, kalan beş maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar en son Haziran 2011'de karşı karşıya geldi. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Belçika'nın Brüksel kentindeki Stade Roi Baudouin'de oynandı ve 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Belçika adına Timmy Simons gol attı, Türkiye adına ise Burak Yılmaz eşitliği sağladı.

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Belçika BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Fransa FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 İtalya ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Türkiye TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Belçika BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Fransa FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 İtalya ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Türkiye TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



