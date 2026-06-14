Türkiye, Avustralya'nın sağlam savunmasına takılıp kaldı ve Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı

Avustralya kadrosunda Feyenoord'lu Jordan Bos, sol bek olarak ilk 11'de yer aldı. Türkiye tarafında ise Hollanda doğumlu Orkun Kökçü ve Ferdi Kadioglu sırasıyla 10 numara ve sol bek pozisyonlarında yer aldı. İlk yarı sonuna kadar pek keyifli bir maç izlenemedi: Türkiye kontrolü elinde tutuyordu ancak neredeyse hiç tehlike yaratamıyordu; Avustralya ise pek de işe yaramayan kontrataklar peşindeydi.

Maç açık bir şekilde ilerliyordu ve Türkiye az kalsın çabucak skoru eşitleyecekti. Saha dışına çıkan bir top, Abdülkerim Bardakci'ye geldi ve onun top mermisi gibi şutu, kaleci Patrick Beach'in eldiveninden geçerek direğe çarptı.

Su molasının hemen ardından Arda Güler ilk büyük fırsatı yakaladı, ancak Real Madrid oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın ortasına yeterince yön ve güç veremedi. Bunun ardından gelen kontra atakta Avustralya golü buldu: Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda'yı güzel bir pasla kaçırdı, ardından forvet içe doğru kesip kısa köşeye şutunu gönderdi: 1-0.

Avustralya'nın özgüveni gözle görülür şekilde arttı; ok gibi hızlı forvetler Irankunda ve Mohamed Touré, biraz ağır hareket eden otuzlu yaşlardaki Merih Demiral ve Bardakci için düzenli bir baş belası oldu. Bu, Irankunda'ya bir kez daha şut şansı yarattı, ancak bu sefer Ugurcan Çakir kurtardı.

İkinci yarıya her iki takım da yenilenmiş bir enerjiyle çıktı. Avustralya, Çakır'ı bir kez daha test etti, ancak Türk kaleci takımını ayakta tuttu. Birkaç dakika sonra Güler, bir serbest vuruşla karşı tarafta tehlike yarattı. Beach kurtardı, ancak topu sektirdi; ancak Türkler bundan yararlanacak kadar keskin tepki veremedi.

Maç boyunca olduğu gibi Türkiye, Avustralya savunmasını aşmakta zorlandı. Tony Popovic'in takımı elinden gelenin en iyisini yaparak savunma yaptı, bu da Türklerin ikinci yarıda da pek tehlikeli olamamasına neden oldu. Yine de gol karşı tarafta geldi.

Maçın bitimine 15 dakika kala Metcalfe maçı belirledi. Orta saha oyuncusu uzak mesafeden sert bir vuruş yaptı ve topu sağ alt köşeye gönderdi: 2-0. Avustralya daha sonra maç boyunca yaptığı şeyi yaptı: savunmada sağlam durdu ve neredeyse hiçbir şey vermedi. Böylece D Grubu'ndaki ikinci maç, The Socceroos'un 2-0 galibiyetiyle sona erdi.