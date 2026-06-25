ABD, bugün Güney Kaliforniya’ya dönerek Los Angeles Stadyumu’nda Türkiye ile oynayacağı D Grubu’ndaki son maçta, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nın grup aşamasını kusursuz bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Paraguay’ı 4-1’lik ezici bir skorla mağlup ettikten ve Avustralya’yı 2-0’lık net bir skorla yendikten sonra, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD, 32’li tur biletini çoktan rahatlıkla garantiledi.

Amerikalılar, bu yüzyılda ilk kez grup aşamasını kusursuz bir rekorla tamamlamayı hedefleyerek 3. maç gününe girerken, kalpleri kırık olsa da tehlikeli bir Türk takımıyla karşı karşıya kalacaklar. Türk takımı, gururunu kurtarmak ve 2002'den bu yana ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etmek için çaresizce mücadele edecek.

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. D Los Angeles Stadium

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place Stadyumu, Vancouver 2-0 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu, Santa Clara 0-1 26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadyumu, Inglewood Biletler

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç Yer Bilet 12 Haziran 2026 ABD - Paraguay SoFi Stadyumu, Inglewood 4-1 19 Haziran 2025 ABD - Avustralya Lumen Field, Seattle 2-0 26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet

Türkiye - ABD maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “önce gelen, önce alır” esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Türkiye - ABD maçı biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Los Angeles'ta oynanacak Türkiye - ABD maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçenek. Ev sahibi ülke, grubu belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin ilk turdaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.

Şu anda en ucuz biletler, stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 400 - 750 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 800 - 1.300 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.500 - 3.500 dolar

Ağırlama/VIP: 4.000 dolar ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Los Angeles, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin olağanüstü yüksek olması beklenmektedir. SoFi Stadyumu'nda bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu









Türkiye - ABD Karşılaşma İstatistikleri

SoFi Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari adıyla SoFi Stadyumu olarak bilinen Los Angeles Stadyumu, modern mühendisliğin bir harikası ve Hollywood Park eğlence kompleksinin en önemli parçasıdır.

Kaliforniya’nın Inglewood kentinde yer alan bu stadyum, türünün ilk kapalı-açık stadyumu olup, seyircileri hava koşullarından korurken sahaya doğal ışığın dolmasını sağlayan sofistike bir ETFE kanopiye sahiptir. Bu tesis, sahanın üzerinde asılı duran ve her taraftarın maçtaki aksiyonu kristal netliğinde izlemesini sağlayan, çift taraflı, 360 derecelik bir 4K video ekranı olan Samsung’un “Infinity Screen”i ile dünya çapında tanınmaktadır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 70.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Geniş bir alana yayılmasına rağmen, mimari tasarım, taraftarları sahaya daha yakın konumlandıran derin bir tribün düzenine sahiptir; bu da turnuvanın en çok ilgi çeken maçları için heyecan verici ve samimi bir atmosfer yaratmaktadır.