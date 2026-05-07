Türkiye - ABD maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, SoFi Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

ABD Erkek Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkelerinden biri için belirleyici bir grup maçı olacağına işaret eden, Türkiye ile oynayacağı kritik karşılaşma için Batı Kıyısı’na geri dönüyor.

Avrupa'nın en üst seviyesinde oynayan bir nesil yıldızın liderliğindeki USMNT, ev sahibi avantajını kullanarak küresel bir futbol gücü olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Arkalarında bir ulusun desteğini hisseden Yıldızlar ve Şeritler, grup aşamasını kusursuz bir hassasiyetle geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan Türkiye, teknik yetenek ve yılmaz bir rekabet ruhuyla tanımlanan bir kadroyla geliyor. Avrupa futbolunda yeniden güçlü bir güç olarak ortaya çıkan Hilal Yıldızlar, ev sahibi takımın partisini bozabilecek kapasitede ve SoFi Stadyumu'nu tarafsız bir savaş alanı gibi hissettirecek tutkulu bir deplasman desteğiyle geliyor.

GOAL, nereden satın alınacağı, bilet fiyatları ve önemli stadyum bilgileri dahil olmak üzere Türkiye - ABD maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place Stadyumu, Vancouver Bilet 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet

ABD 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran 2026 ABD - Paraguay SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet 19 Haziran 2025 ABD - Avustralya Lumen Field, Seattle Bilet 26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet

Türkiye - ABD maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Türkiye - ABD maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Los Angeles'ta oynanacak Türkiye - ABD maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Los Angeles, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. SoFi Stadyumu'nda bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Türkiye - ABD karşılaştırmalı maç sonuçları

SoFi Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari adı SoFi Stadyumu olan Los Angeles Stadyumu, modern mühendisliğin bir harikası ve Hollywood Park eğlence kompleksinin merkezidir.

Kaliforniya’nın Inglewood kentinde yer alan bu stadyum, türünün ilk kapalı-açık stadyumu olup, seyircileri hava koşullarından korurken sahaya doğal ışığın dolmasını sağlayan sofistike bir ETFE kanopiye sahiptir. Tesis, sahanın üzerinde asılı duran ve her taraftarın maçtaki aksiyonu kristal netliğinde izlemesini sağlayan, çift taraflı, 360 derecelik bir 4K video panosu olan Samsung Infinity Screen ile dünya çapında tanınmaktadır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 70.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Geniş alana yayılmasına rağmen, mimari tasarım, taraftarları sahaya daha yakın konumlandıran derin bir koltuk düzenine sahiptir ve turnuvanın en önemli maçları için heyecan verici ve samimi bir atmosfer yaratır.