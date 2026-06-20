Türkiye - ABD 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. D Los Angeles Stadium

Türkiye - ABD maçı, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 22:00 EST'de ve ertesi sabah saat 02:00 GMT'de başlayacak.

Maç ön izlemesi

Paraguay'ın Cuma günü Türkiye'yi mağlup etmesiyle, ABD Milli Takımı bir maç kala D Grubu'nda birinciliği garantiledi. Türkiye ise bu maçın ardından turnuvadan elenecek, dolayısıyla bu karşılaşma nispeten "önemsiz" bir havada geçecek. Yine de Amerikalı taraftarlar, ivme kazanan takımlarını izlemek için Los Angeles'ta büyük bir kalabalık oluşturacak. Teknik direktör Mauricio Pochettino da isterse kadrosunda rotasyon yapma lüksüne sahip. Öte yandan Türkiye, şimdiye kadar oynadığı iki grup maçını da kaybederek, umut vaat eden ancak beklentileri karşılayamayan bir turnuva performansının ardından kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırarak turnuvadan eleniyor.

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ABD’nin kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Takımın sembolü olan kanat oyuncusu Christian Pulisic, AC Milan'da edindiği tecrübeyle turnuvaya katılıyor ve sol kanatta ilk 11'deki yerini garantilemiş durumda; Folarin Balogun ve Ricardo Pepi ise ilk 11'de merkez forvet pozisyonu için rekabet ediyor. Orta sahada ise Weston McKennie ve Tyler Adams, takımın omurgasını oluşturmak üzere geri dönüyor. 38 yaşındaki tecrübeli Tim Ream, açılış gününde Paraguay’a karşı kazanılan maçta forma giyip kaptanlık görevini üstlendikten sonra, Avustralya maçında da kaptanlık görevini sürdürerek, ABD erkekler FIFA Dünya Kupası tarihinde resmi olarak forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Takımın sembolü olan yıldız Pulisic, Paraguay maçında aldığı darbe nedeniyle iki hafta daha sahalardan uzak kalabilir. Türkiye - ABD 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey 2026 Dünya Kupası'nda Fas - Haiti maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Dünya Kupası - Grp. D Los Angeles Stadium

2026 Dünya Kupası'nda Fas - Haiti maçı için kapsamlı ön izleme. Taktikler, takım haberleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Dünya Kupası - Grp. D Los Angeles Stadium

2026 Dünya Kupası'nda Fas - Haiti maçı için kapsamlı ön izleme. Taktikler, takım haberleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Dünya Kupası - Grp. D Los Angeles Stadium

2026 Dünya Kupası’nda Fas ile Haiti arasında oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri ve daha fazlasını ele alıyoruz. Türkiye vs Turye v

Teknik direktör Mauricio Pochettino, Avrupa'daki altın neslinin çekirdek kadrosunun yanı sıra MLS'de forma giyen sekiz yıldızı da kadroya çağırdı.

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Türkiye'nin kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Vincenzo Montella'nın sisteminin tartışmasız çekirdeği, neslinin en parlak orta saha oyuncularının yetenekleri ve yaratıcı becerileri etrafında şekilleniyor. 21 yaşındaki fenomen Arda Güler ve genç yıldız Kenan Yıldız, rakip savunmaların arkasındaki boşlukları açmakla görevli, ölümcül bir hücum orta saha grubunun başını çekiyor. Maestro Hakan Çalhanoğlu kaptanlık pazubandını takıyor ve derinlerden oyunun temposunu belirliyor; yanında ise Ferdi Kadıoğlu’nun savunma çalışkanlığı ve Zeki Çelik’in tecrübesi yer alıyor. Ancak hücum, Amerika kıtasında istediği verimi veremedi; Avustralya ve Paraguay’a karşı alınan mağlubiyetlerde gol atılamadı.

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Türkiye'nin Muhtemel İlk 11'i

Çakır; Muldur, Demiral, Bardacki, Kadıoğlu; Yüksek, Çalhanoğlu; Akgün, Güler, Yıldız; Aktürköğlu.

Muhtemel ABD ilk 11'i

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Tillman; Dest, Balogun, Pepi.

ABD'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Defans: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Orta saha oyuncuları: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsilya), Alejandro Zendejas (Club América).

Forvetler: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).

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Türkiye'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans oyuncuları: Abdulkerim Bardakçı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Suudi Arabistan), Mert Muldur (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma).

Orta saha oyuncuları: Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokçu (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Forvetler: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürköğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).

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Takım haberleri ve kadrolar

Vincenzo Montella, bu maç öncesinde Türkiye'nin muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı ve mevcut kadro verilerinde şu anda herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmeler oldukça takım haberlerine eklenecektir.

Mauricio Pochettino da benzer şekilde ABD için muhtemel ilk 11'i açıklamadı. Herhangi bir sakatlık veya ceza durumu resmi olarak teyit edilmedi, ancak Christian Pulisic'in antrenman durumu takip edilmesi gereken bir konu. ABD Milli Takımı kampındaki kaynaklar, Pulisic'in forma giyebileceğini öngörüyor. Maç yaklaştıkça yeni bilgiler paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Türkiye, son beş maçında dört galibiyetle bu maça çıkıyor; ancak en son 14 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmişti. Bu mağlubiyetten önce, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendikleri dostluk maçı ve Venezuela'yı 2-1 yendikleri maç da dahil olmak üzere üst üste üç galibiyet almıştı. Dünya Kupası elemelerinde ise Kosova ve Romanya'yı arka arkaya oynanan maçlarda 1-0 mağlup etmişti. Bu beş maçta Türkiye sekiz gol atıp üç gol yedi.

ABD ise son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; en son 13 Haziran’da Dünya Kupası açılış maçında Paraguay’ı 4-1 mağlup etti. Bundan önce, 6 Haziran’da Almanya’ya dostluk maçında 1-2 yenilmiş, bir hafta öncesinde ise Senegal’i 3-2 mağlup etmişti. Daha önceki sonuçlar arasında Portekiz ve Belçika’ya karşı alınan mağlubiyetler yer alıyor. ABD, bu beş maçta 10 gol attı ve 10 gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Mevcut karşılıklı maç verilerine göre iki takım üç kez karşı karşıya geldi; en son karşılaşma 7 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti ve Türkiye, bu dostluk maçında ABD’yi 2-1 mağlup etti. Bundan önce, ABD kayıtlı iki karşılaşmayı da kazanmış; Haziran 2014'te bir hazırlık maçında Türkiye'yi 2-1, Mayıs 2010'da ise yine 2-1 mağlup etmişti. Üç maçtan birinde Türkiye galip gelirken, diğer ikisini ABD kazandı.

Puan Durumu

D Grubu’nda ABD şu anda birinci sırada yer alırken, Türkiye ise açılış maçında aldığı yenilginin ardından üçüncü sırada bulunuyor.