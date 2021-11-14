2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynadığı son maçta Cebelitarık’ı 6-0’la geçen Türkiye, Hollanda’nın Karadağ’la, Norveç’in de Letonya ile berabere kalmasıyla önemli bir fırsat elde etti.

Mevcut tablo sonucunda 18 puan ve +10 averaja sahip olan Türkiye, 18 puan ve +9 averaja sahip olan Norveç’in üzerinde ikinci sırada yer alıyor. Lider Hollanda’nın ise 20 puanı ve +23 averajı bulunuyor.

Peki, Türkiye’nin Dünya Kupası bileti kazanmak için sahip olduğu ihtimaller neler?

Türkiye, direkt katılım hakkı elde edebilir mi?

G Grubu’nda alınan son sonuçların ardından Türkiye’nin grubu lider olarak tamamlaması ve dolayısıyla Dünya Kupası’na direkt olarak katılım hakkı elde etmesi ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Bunun için son maçını Norveç’le oynayacak olan Hollanda’nın sahadan mağlup ayrılması; Türkiye’nin ise deplasmanda Karadağ’ı yenmesi gerekecek.

Türkiye, play-off’a kalırsa nelerle karşılaşacak?

Türkiye, mevcut tabloda olduğu gibi grubu ikinci sırada tamamlarsa play-off mücadelesi verecek. Gruplarını ikinci tamamlayan 10 takım ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki takım, bu play-of’larda kozlarını paylaşacak.

Play-off turu, katılacak takımların sayısının sekizden 12’ye yükseltilmesiyle mini bir turnuva formatına çevrildi. Maçlar ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Kazanan üç takım, Katar biletini alacak.

Grupların puan tablolarında son sıralamalar henüz netleşmemiş olsa da ikincilik ihtimali bulunan takımlar şu şekilde:

A Grubu: Sırbistan, Portekiz

B Grubu: İspanya, İsveç

C Grubu: İtalya, İsviçre

D Grubu: Finlandiya, Ukrayna

E Grubu:Galler, Çekya

F Grubu: İskoçya

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç

H Grubu: Rusya, Hırvatistan

I Grubu: İngiltere, Polonya

J Grubu: Kuzey Makedonya, Romanya

Türkiye’nin bu play-off’larda seri başı olması ve iç saha avantajını elde edebilmesi için gruplardaki son maçlarda aşağıdaki ihtimallerden en az ikisinin gerçekleşmesi gerekiyor:

Galler’in kalan iki maçında dört veya üzeri puan aldığı takdirde +2 averajı geçmemesi

İsveç’in İspanya karşısında beş farklı yenilmesi

Hırvatistan’ın Rusya’ya kaybetmesi

İskoçya’nın Danimarka’ya kaybetmesi

Polonya’nın Macaristan’a kaybetmesi

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son maçını Karadağ ile deplasmanda, 16 Kasım tarihinde oynayacak.