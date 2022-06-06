Stefan Kuntz, Litvanya maçında topa daha fazla sahip olacaklarını ve yüksek bir pas kalitesi sergilemeleri gerektiğini söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Litvanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, maçları kazanmak ve grubu lider bitirmenin ilk hedefleri olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı LFF Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, oyunu domine etmeleri gerektiğini belirtti.

Ne söylendi?

"Maçları kazanmak ve grubu lider bitirmek bizim şu andaki öncelikli hedefimiz. Farklı takımlara karşı farklı stillerle oynamak İtalya ve Portekiz gibi takımlarla oynuyorsanız farklı tarzda oynamak gerek. Kasım ayında yine güçlü rakiplerle hazırlık maçı oynama ihtimalimiz var.

Şu an eğer C Ligi’nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir. FIFA sıralamasında bizden aşağı sırada yer alan takımlara karşı oyunu domine eden bir stilde oynamamız gerekiyor.

"Faroe Adaları maçını kazandık, goller attık, gol yemedik bunlar gelişimimiz adına iyi şeylerdi. İlk yarıda pozisyon alma, hareketlilik alma adına iyi olmadı ama kendi stilimizi bulma yolunda ilerleyeceğiz. Bu stil içinde yer alan şeylerden biri maçta aktif olmak, beklememek."

"Litvanya'nın son maçlarını izledik. Litvanya’nın da bizi favori gördüğünü anıyoruz. Topun daha fazla bizde olduğu, iyi pas kalitemizle, hareketli oyunumuzla fark oluşturacağımız bir maç olacağını tahmin ediyorum.

"Oyuncularımızın yorgunluk seviyesini kontrol ederek ilk 11’imizde de bazı değişiklikler olacaktır. Litvanya'nın hocasını Bundesliga’da dan tanıyorum, aynı dönemde oynamıştık. Mücadeleden vazgeçmeyen çok koşan bir oyuncuydu, bu karakterini takımına da yansıtacağını, sahada vazgeçmeyen bir takım göreceğimizi düşünüyorum."

Oyuncularına beslenme kitabı hediye edip etmediği yönündeki bir soruyu da cevaplayan Alman çalıştırıcı, bu kitabın yazarını uzun zamandır tanıdığını ve oyunculara faydalı olacağını söyledi:

"Biz her zaman oyuncularımıza fayda sağlayacak ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yogodan bahsetmiştik, kas gevşemesine, uyku düzenine yardımcı oluyor mu diye düşündük. Kitabın yazarı Mona’yı tanıyorum, kendisi Almanya Futbol Federasyonunda çalışmıştı, daha sonra Bayern’e geçti, sonra Klopp onu Liverpool’a aldı. Klopp onun için 'Benim en iyi transferimdi' ifadesini kullanmıştı. Yeme-içme konusunda yüksek performans göstermesi gereken oyuncuların doğru beslenebilmesi için en iyi futbolcularla çalışan, kolay okunabilen kitabın faydalı olur diye düşündük. Oyuncularım yüzde 1’ini bile alsalar bizim için artıdır."

Daha fazla okuma