Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz dönemi sona eriyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun hafta içinde Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıklaması bekleniyor.

EURO 2024’e katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı’nda Ermenistan beraberliğinin ardından Japonya mağlubiyeti teknik direktör Stefan Kuntz’u zor bir duruma sokarken, Alman çalıştırıcının kısa bir süre içerisinde görevden alınacağı öne sürüldü. Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kısa süre içerisinde Kuntz’un görevine son verecek.

Ya Avcı ya Terim

Habere göre bu gelişme en geç Çarşamba günü resmiyet kazancak ve TFF yeni teknik direktör için düğmeye basacak. Milli takımın yeni teknik direktörü olmak için en güçlü adaylar olarak son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Abdullah Avcı ve Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Fatih Terim’in isimleri öne çıkmış durumda.

EURO 2024 Elemeleri’nde Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile birlikte D Grubu’nda yer alan Türkiye, maç eksiği bulunan Hırvatistan’ın ardında 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin grubunda önümüzdeki ay deplasmanda Hırvatistan ve sahasında Letonya ile karşılaşacak. Grubu ilk iki sıra içerisinde tamamlayacak takımlar isimlerini EURO 2024’e yazdıracak.