Turki Al Şeyh yanıt veriyor... Al-Ahli, Riyad sezonunda Messi ve Ronaldo'ya karşı oynayacak mı?

Suudi Arabistan Eğlence Kurumu Başkanı Danışman Turki Al-Sheikh, son birkaç saat içinde Mısır'ın Al-Ahly kulübünün Riyad Sezonu'nda düzenlenecek uluslararası turnuvaya davet edildiği yönünde dolaşan söylentilerin gerçeğini açıkladı.

Eski Smouha kulübü başkanı Muhammed Faraj Amer, Facebook hesabından şu mesajı paylaşmıştı: "Turki Al-Sheikh, Al-Ahly yönetim kurulu ve kaptan Mahmoud Al-Khatib ile iletişime geçerek Al-Ahly'nin Riyad sezonundaki dostluk turnuvasına davet edildiğini teyit etti."

Amer, bu turnuvaya "Mısır'ın Al-Ahly, Al-Nassr, Al-Hilal ve Inter Miami takımlarının katılacağını ve ödül tutarının 10 milyon dolara ulaşacağını" iddia etmişti.

Turki Al-Sheikh, Amer'in sözlerine tek bir cümle ile yanıt verdi; paylaşımı yeniden yayınlayarak, "Bu sözlerin hiçbir gerçeklik payı yok!" diye yazdı.

Mısır'ın Al Ahly takımı geçen sezonu hiçbir şampiyonluk kazanamadan tamamlarken, ligde şampiyon Zamalek'in ve Mısır Kupası'nı kazanan ikincilik takım Pyramids'in ardından üçüncü sırada yer aldı.