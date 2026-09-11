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Çeviri:

Türki Al Şeyh'i eski bir Premier Lig şampiyonunu satın almaya bağlayan sürpriz hamle

Premier Lig
Leicester City
İngiltere

İngiliz kulübünün nabzını yokladı

Bir basın raporu, bugün cuma günü, Suudi Arabistan Eğlence Kurumu Başkanı Türki Al Şeyh'in adının, 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Leicester City'yi satın almaya yönelik olası bir ilgiyle ilişkilendirildiğini ortaya koydu; kulübü satın alma imkânı konusunda kendisinin nabzı yoklanmıştı.

İngiliz "sportbible" ağına göre, Türki Al Şeyh'in adı, kulübün yeni sahipler aradığı bir dönemde Leicester City'yi satın almaya yönelik olası bir ilgiyle ilişkilendirildi.

Türki Al Şeyh, yaz döneminde İngiltere Championship'in rakip kulübü Derby County'nin sahiplerinin hissesini satın almak için bir anlaşma yapmaya çalışıyordu, ancak sezon fiilen başlamışken, ittifakının John Eustace'in takımının kadrosunu takviye edememesine işaret ederek ağustos ayında anlaşmadan çekildi.

Derby County'nin krizdeki ezelî rakibi Leicester City'yi satın almaya dair konuşmaların artması, Türki Al Şeyh'in adının, mevcut sahipler olan King Power şirketinin yerini almaya çalışabilecek olası taraflar arasında geçmesiyle aynı döneme denk geldi.

"talkSPORT" ağının gazetecisi Ben Jacobs'a göre, kulübün mevcut yönetiminin satışa çıkarılmasıyla birlikte, Türki Al Şeyh'in "nabzını yoklayanlar" Leicester City yetkilileri oldu.

League One
Stockport County crest
Stockport County
STO
Leicester City crest
Leicester City
LEI

Türki Al Şeyh'in bu konuya kişisel olarak dahil olup olmadığı ya da Leicester City'yi satın almaya ilgisinin bulunup bulunmadığı netlik kazanmadı.

Leicester City, art arda iki kez küme düşmesinin ardından şu anda İkinci Lig'de bulunuyor; ayrıca takım, yeni sezonun ilk döneminde üçüncü ligde dikkat çekici sonuçlar elde edemiyor.

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