Türk takımlarının Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı takımlara karşı performansı nasıl?

Rumen teknik adam, Türk kulüplerine karşı oldukça etkili bir karneye sahip.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev oldu.

Dinamo Kiev'in teknik direktörlük koltuğunda ise tanıdık bir isim var: Mircea Lucescu.

Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen çalıştırıcı, son olarak Türkiye A Milli Takımı'nda da görev almıştı.

Lucescu, Türk takımlarında görev yaptığı gibi kimi zaman da Türk kulüplerine Avrupa kupalarında rakip oldu.

Peki, tecrübeli teknik direktörün Türk kulüplerine karşı performansı nasıl? GOAL Türkiye ile göz atalım.

İlk eşleşme Sivasspor'a karşı

Shakhtar Donetsk teknik direktörü olduğu dönemde Lucescu, 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde Sivasspor ile eşleşti ve ilk kez Türk kulüplerine rakip oldu.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor, evindeki ilk maçı 3-0 kaybetti. İkinci maç ise Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bir önceki sezonu Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak noktalayan Lucescu ve ekibi, 2009-10 sezonunda da Sivasspor'u rahat geçerek yoluna devam etmiş oldu.

Fenerbahçe'yi eledi

Bir önceki sezonu İsmail Kartal ile ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı.

2015-16 sezonunda iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takımın başına getirirken Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir kura çekti.

Rakip Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ti.

İlk maç Kadıköy'de 0-0 biterken Ukrayna'daki maç sarı lacivertliler adına iyi geçmedi.

Baştan sona Lucescu'nun ekibinin domine ettiği mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-0 kazanarak yoluna devam etti.

Dört maçta da gol yemedi

Lucescu, Türk kulüplerine karşı oldukça etkili bir karneye sahip.

Sivasspor ve Fenerbahçe ile eşleşen Lucescu bu eşleşmelerde toplam 4 maç yaptı.

BU karşılaşmalarda 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Lucescu'nun takımları, 8 kez gol sevinci yaşarken kalesinde hiç gol görmedi.

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