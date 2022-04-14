Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Süper Lig takımları 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?

2022/23 sezonu, Avrupa'ya gidecek Türk takımları için kolay geçmeyecek.

Kış aylarında oynanacak Dünya Kupası nedeniyle fikstür yoğunluğu artacak. Özellikle de Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları oldukça tempolu bir sezon bekliyor.

Peki Avrupa'ya gidecek takımların sezonu ne zaman açmaları gerekiyor? Türk takımları, Avrupa maçlarını ne zaman oynayacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Dünya Kupası ne zaman?

Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor. Ayrıca Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle turnuva yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Heyecanla beklenen organizasyon 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu finale ev sahipliği yapacak.

Süper Lig ve Avrupa'da yeni sezon ne zaman başlayacak?

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022/23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Ancak Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi henüz kesinleşmiş değil.

Süper Lig, Premier Lig, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga'nın yeni sezon tarihleri şu şekilde:

Lig Başlama Tarihi Premier Lig 6 Ağustos Serie A 13 Ağustos Bundesliga 5 Ağustos Ligue 1 6 Ağustos La Liga 12 Ağustos Süper Lig Belli değil

Avrupa kupalarında maçlar ne zaman başlayacak?

Avrupa kupalarında da Dünya Kupası nedeniyle sezon daha erken başlayacak. Her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak.

Devler Ligi'nde ön elemeler ise 21 Haziran ile 24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan katılacak olan Süper Lig şampiyonu, 1 Ağustos günü çekilecek kurada rakibinin belli olmasının ardından bu turun ilk karşılaşmasını 16-17 Ağustos tarihlerinden birinde oynayacak.

Türkiye Kupası şampiyonu, Rus takımlarının Avrupa'dan ihracı nedeniyle turnuvaya play-off turundan başlayacak. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Avrupa Ligi play-off turunda, lig üçüncüsü mücadele edecek. Bu turun ilk maçı 18 Ağustos'ta oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gelecek sezon Türkiye'den iki takım katılacak. Lig üçüncüsü ve lig dördüncüsü bu turnuvaya gidecek ancak Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazanırsa lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne gideceği için bu kupaya dördüncü ve beşinci sıradaki takımlar katılacak.

Türk takımları Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara kalabilmek için üç elemeyi geçmek zorunda olacaklar. Konferans Ligi'ne gidecek Türk takımları ilk eleme maçlarını 21 Temmuz'da oynayacak.

Turnuvanın üçüncü ön eleme turunun ilk maçları ise 18 Ağustos'ta. Rövanş maçları, ilk maçlardan bir hafta sonra oynanacak.

Fenerbahçe ikinci olursa sezonu ne zaman açacak?

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021/22 sezonunu ikinci sırada tamamlası halinde, Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlayacak.

Buna göre de lig ikincisinin sezonu yaklaşık olarak 10 Haziran tarihlerinde açması gerekiyor.

Trabzonspor şampiyon olursa sezonu ne zaman açacak?

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi halinde sezonu Temmuz'un ilk haftası gibi açmak durumunda kalacak.

Kupa galibi ise 15-20 Haziran tarihlerinde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak gibi görünüyor. Trabzonspor hem ligde hem de kupada şampiyonluğunu ilan ederse lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne gidecek.

Konferans Ligi katılımcılarının yeni sezon hazırlıkları ise 7 Haziran gibi başlayacak.