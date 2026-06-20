Türk milli takımı, Dünya Kupası’nda yaşanan acı elenmenin ardından milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella hakkında net bir görüş bildirdi

Türkiye milli takımı oyuncuları, Dünya Kupası’ndaki acı elenmenin ardından Türk halkından özür diledi. Paraguay’a karşı alınan 0-1’lik yenilgiyle, teknik direktör Vincenzo Montella’nın takımının Dünya Kupası hayali sona erdi.

Paraguay maçı, Türkiye için Avustralya’ya karşı oynanan ilk grup maçı (2-0 mağlubiyet) ile adeta bir kopyası gibiydi. Rakip, alçak bir blok halinde savunma yaptı; bu nedenle Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncuların yaratıcılığına rağmen bile açıklar bulunamadı. Ülke, Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından derin bir üzüntü yaşıyor.

“Başaramadık, başarısız olduk,” dedi, kendisinden çok şey beklenen hayal kırıklığına uğramış Güler. “Milli takımdaki tüm kariyerim boyunca bu turnuvayı unutmak için elimden geleni yapacağım. Çok üzgünüz, utanıyoruz. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Gelecekteki turnuvalarda daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.”

Maçın ardından Türkiye’de özellikle teknik direktör Montella’ya yönelik eleştiriler yükseldi. Ancak Türk takımı bu eleştirileri kabul etmiyor. “Birini suçlamanın bir anlamı yok. Hepimiz suçluyuz,” dedi Merih Demiral. “Tüm halkımıza içten özürlerimizi sunuyoruz. Onları üzdüğümüz için çok üzgünüz. Tüm Türk halkına özürlerimi sunuyorum.”

Hakan Çalhanoğlu da takımın başarısız olduğunu kabul ediyor. “Şutlar attık ama top ağlara girmedi. Şanssızlık. Onların tek bir şansı vardı ve gol oldu. Bu herkes için öğretici bir deneyim oldu. Kendimizle gurur duyabiliriz, çünkü buraya öylece gelmedik. Bakın ne kadar uzağa geldik... Önümüzde başka turnuvalar da var.”

Kerem Aktürkoglu ise Montella da dahil olmak üzere takıma övgüde bulunmak istiyor. “24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nı buraya tekrar getiren biziz ve teknik direktörümüz de bunun mimarlarından biri. Beklentilerin farkındaydık, ancak bunları karşılayamadık. Eleştiriler haklı. Grubumuzu birinci olarak bitirmeliydik. Takım arkadaşlarımın gösterdiği çaba için onlarla gurur duyuyorum.”

Kaleci Uğurcan Çakır da diğerleri gibi özür diliyor ve kimseyi suçlamıyor. “Ülkemizi gururlandırmak istedik, ama başaramadık. Beklentiler çok yüksekti ve biz bunları karşılayamadık! Seyircilere de özürlerimi sunuyorum. Maç hakkında söylenecek bir şey yok. Takım arkadaşlarım bunu çok istiyordu, bunun için çok mücadele ettik.”