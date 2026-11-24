Türk makamları, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Aston Villa maçı öncesinde İstanbul'un kenar mahallelerinde görülen ve aslan olduğundan şüphelenilen hayvanla ilgili gerçeği açıkladı. Hayvanın ne aslan olduğu ne de büyük kedigiller familyasına ait olduğu ortaya çıktı.

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İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Galatasaray ile Aston Villa maçının hazırlıklarına eşlik eden tuhaf hikâyedeki bu gelişme, İstanbul Valiliği'nin farklı açılardan çekilmiş yeni görüntüleri inceledikten sonra endişeye yol açan hayvanın aslan olmadığını açıklamasıyla yaşandı.

Alarm durumu 22 Kasım Pazar günü, Sarıyer ilçesine bağlı ormanlık bir alanda aslana benzeyen bir hayvanın görüldüğüne dair ihbarlar gelmesiyle başladı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği ilk görüntüler, hayvanı bulmak için geniş çaplı arama çalışmalarının başlatılmasına neden oldu. Bölgede serbestçe dolaşan bir dişi aslan bulunduğunu öne süren haberler de yayıldı.

Olay, Aston Villa'nın Galatasaray ile karşılaşmak üzere yaptığı ziyaretle aynı döneme denk geldiği için futbol açısından da gündem oldu. Ancak makamların yaptığı son açıklama, başlangıçta verilen alarmın gerçekliğini değiştirdi.

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Arama çalışmaları, bir aslanın varlığını kanıtlayacak somut bir iz ortaya koymadı. Yeni görüntülerin incelenmesi de kayıtlarda görülen hayvanın büyük kedigiller familyasından olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

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Arama çalışmalarına jandarma birlikleri, acil durum ekipleri, doğa koruma uzmanları ve veteriner hekimler katıldı.

Ekipler termal kameralarla donatılmış dronların yanı sıra yemler ve hareket algılandığında devreye giren kameralar kullandı. Ayrıca bazı ormanlık alanlara girişe geçici kısıtlamalar getirildi.

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Buna rağmen kayıtlarda görülen hayvanın kimliği hâlâ bilinmiyor. Makamlar ihbarları değerlendirmeyi sürdürüyor ve yeni görüntülerin ortaya çıkması ya da önemli bilgilerin gelmesi halinde müdahale etme seçeneğini elinde tutuyor.

Bu düzeltmeyle makamlar, iddia edilen aslanın varlığı ihtimalini dışarıda bıraktı. Ancak bu tuhaf olayın baş kahramanı olan hayvanın kimliğini henüz belirleyemedi.

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Galatasaray'ın çıkışı Aston Villa'nın iddiasına meydan okuyor

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında oynanacak. İki takımın turnuvadaki durumu ise belirgin şekilde farklı: İngiliz ekibi üst sıralardaki takımlar arasında yer almayı başarırken, Türk temsilcisi sıralamadaki yerini iyileştirmek ve yeniden galibiyet yoluna dönmek zorunda.

Aston Villa, sonuçlar açısından açık bir üstünlükle sahaya çıkacak. İngiliz takımı ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 9 puan topladı ve aynı puana sahip bir grup rakibinin önünde averajla puan tablosunda 6. sırada yer alıyor.

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Aston Villa'nın sonuçları hücum gücünü yansıttı. Takım, deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 yenerek turnuvaya başladı, ardından Fenerbahçe karşısında olağanüstü bir performans sergileyerek rakibini 6-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

İngiliz ekibi olumlu sonuçlarını Viking'i 3-1 yenerek sürdürdü. Ancak ardından Barcelona'ya 3-0 kaybederek ilk yenilgisini aldı. Bu sonuç galibiyet serisini sona erdirdi ve takımın büyük rakipler karşısında tökezleyebileceğini gösterdi.

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Öte yandan Galatasaray daha karmaşık bir durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle yalnızca 6 puan topladı. 8 gol atıp 9 gol yiyen takım, puan tablosunda 18. sırada yer alıyor.

Türk ekibi turnuvaya Sporting Lizbon karşısında 1-3'lük bir yenilgiyle başladı, ardından kendi sahasında Barcelona'ya 4-1 gibi ağır bir skorla kaybetti ve lig aşamasında erkenden baskı altına girdi.

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Ancak Galatasaray 3. haftada dengesini yeniden bulmayı başardı. Deplasmanda Lille'i 4-2 yenerek heyecan verici bir galibiyet alan takım, ardından Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek hanesine önemli bir zafer daha ekledi ve merakla beklenen karşılaşma öncesinde özgüveninin bir kısmını geri kazandı.