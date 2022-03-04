Türk işadamı Muhsin Bayrak son günlerde Abramovic'ten Chelsea'yi satın almak için teklifte bulundu.

Bu teklifle beraber Chelsea'yi satın almakla ilgilenen tekliflerin sayısının 10'a yükseldiği konuşuluyor.

15 Mart'ta teklifler için bir son tarih var. Tekliflerin son haliyle erken favoriler Todd Boehly ve Hansjorg Wyss liderliğindeki ABD-İsviçre konsorsiyumu olmaya devam ediyor.

Ne söylendi?

Bir inşaat şirketi olan AB Grup'un başkanı Muhsin Bayrak, Cuma günü Chelsea'yi satın almak için bir anlaşma yapma arzusunu açıkladı ve Guardian'a şunları söyledi:

“Evet kesinlikle onaylıyoruz. Bu konudaki teklifimizi kendilerine ilettik” dedi.

🇹🇷 Türk iş adamı Muhsin Bayrak:



🗣 "Chelsea'nin satın alma şartlarını Abramovich'in avukatlarıyla görüşüyoruz. Yakında Londra'da Türk bayrağını dalgalandıracağız."



📄 Yeni Şafak pic.twitter.com/M47SqdOVoK — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 4, 2022

Bayrak'ın ilgisi ilk olarak Yeni Şafak'a verdiği demeçte ortaya çıktı:

"Chelsea'nin satın alma şartlarını Roman Abramovich'in avukatlarıyla görüşüyoruz. İmza görüşmeleri yapıyoruz. Yakında Londra'da Türk bayrağını dalgalandıracağız.

"Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz. Bu satışın Türkiye için de önemi çok büyük."

"Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye’yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye’de almak istiyorlar."

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