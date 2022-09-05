Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sponsoru oldu

THY, bu sponsorlukla birlikte Şampiyonlar Ligi ile işbirliği yapan ilk havayolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları, futbol konusunda yatırım yapmaya devam ediyor.

2023 Şampiyonlar Ligi finali organizasyonunun İstanbul'da yapılacağı düşünülünce Türk Hava Yolları'nın Devler Ligi'ne sponsor olması ayrı bir anlam içeriyor.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna sponsor olan Türk Hava Yolları'nın ismi birçok reklam alanında görünecek.

NTV Spor'un haberine göre; anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları’nın, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte THY; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.

THY, ayrıca bu sponsorluk anlaşmasını sosyal medyadan ünlü Şampiyonlar Ligi müziği ile paylaştı.

Ne söylendi?

Düzenlenen törende konuşan UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, anlaşmadan doğan memnuniyetini dile getirdi.

“Dünyanın en önemli spor organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, Türk Hava Yolları ile birlikte yola çıktığımız için çok mutluyuz. İkimiz de kıtalardaki taraftarları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz. Anlaşmanın, bu prestijli turnuvanın finalinin İstanbul'da gerçekleşeceği yılda olmasından dolayı da çok memnunuz. İki marka olarak benzer tutkuları paylaşıyoruz ve ortaklığımız söz konusu olduğunda sınırın gökyüzü olduğuna inanıyoruz.”