Henüz çocuk denilebilecek bir yaşta Beşiktaş formasıyla yeteneğinden söz ettiren ve bir dönem İspanya'ya giderek Barcelona ile deneme antrenmanlarına çıkan Muhammed Demirci her ne kadar beklentilerin uzağında bir kariyere sahip olsa da şimdilerde 24 Erzincanspor forması altında 2.Lig Beyaz Grup'taki en değerli oyunculardan birine dönüşmüş durumda.

Türk futboluna geçtiğimiz yıllarda Kerem Aktürkoğlu'nu kazandıran kırmızı-siyahlı takımda sezonu 35 maçta 16 golle tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez bir sezonda çift haneli gol sayılarını görürken, etkileyici performansına rağmen takımının sezonu play off hattının bir puan gerisinde tamamlamasına engel olamadı.

Belçika'da tutunamadı

Barcelona ile çıktığı deneme antrenmanlarına rağmen Katalan ekibi tarafından bonservisi alınmayan Muhammed Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Gaziantep FK, İstanbulspor, Şanlıurfaspor ve Sarıyer formaları da giymişti.

Bir dönem Belçika'nın Mouscron-Peruwelz takımına da transfer olan Muhammed bu takımda yeterince forma şansı bulamamıştı.

İstanbulspor'un Yalçın Koşukavak yönetiminde 2016-2017 sezonunda 2.Lig Beyaz Grup'ta elde ettiği şampiyonluğa 21 maçta 5 gollük katkı yapan Muhammed, buna rağmen takımının Spor Toto Süper Lig macerasında ise beklenen katkıyı bir türlü verememişti.

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Muhammed'in gelecek sezon Erzincan'da kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmedi.

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