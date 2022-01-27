Türk futbolunun efsane golcüsü Tanju Çolak: Şampiyonluk Trabzonspor'a çok yakıştı

Türk futbolunun efsane golcüsü Tanju Çolak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve Dört Büyükler'in son durumunu masaya yatırdı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çolak, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'i eleştirirken, Fenerbahçe'nin üçlü savunma nedeniyle şampiyonluk yarışına erken havlu attığını söyledi.

Çolak ne söyledi?

Daha önce Manchester City ve Barcelona'da Pep Guardiola ile birlikte çalışan İspanyol teknik direktörün Galatasaray'ın oyuncu kalitesini bu takımdaki oyuncularla karıştırdığını belirten Çolak, yönetimin Torrent'i kısa bir süre içinde uyarması gerektiğini söyledi:

"Sistem pas yapma üzerine kurulu. Ben yaparım, kimse bana karışamaz sistemi. Benim anladığım, demek ki Başkan Burak Elmas artık Fatih hocaya dayanamadı ki bu kararları aldı. Yerine gelen teknik adam Torrent, burayı Barcelona, Manchester City takımı oyuncularıyla karıştırmış.

"Biri acil onu uyarmalı. Çok pas yapan, bol gol yiyip gol atamayan takımlar üretirseniz sonuç hep hüsran olur."

Beşiktaş başarıya doydu

"Kazanılan şampiyonluklar sonrası Başakşehir'deki gibi doymuşluk sendromunun Beşiktaş takımına yansıması sonrasında da çöküş oldu.

"Fenerbahçe, Pereira'nın 3-5-2 düzeniyle zaten baştan kaybetmişti. Bunu her konuşmamda söyledim. Anadolu kulüplerinin kaliteli yabancı oyuncu transferleri artık büyük takımları yenebiliriz düşüncesinin hakimiyeti, bu sonuçları doğurdu bence."

"Şampiyonluk Trabzonspor'a yakıştı"

"Trabzonspor'un bu sene lider olmasının en büyük nedeni Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın çok kötü bir sezon geçirmeleri.

"Karşılarındaki büyük rakiplerinin hepsi kötü sezon geçiriyor. Hemen hemen her hafta kendilerine yarıyor. Rakipleriyle aradaki farkı açıyorlar. Trabzonspor, 40 yıl sonra tarihin en rahat şampiyonluklarından birini kazanacak.

"Şampiyonluğa emin adımlarla giderken, eksik bölgelerini de hızla dolduran kulüp, Visca, Puchacz, Samet Akaydın, Yusuf Erdoğan, Kouassi'yi transfer ederek sadece bu senenin değil, gelecek senenin de en büyük şampiyonluk adayı. Eksik bölgeleri çıkar çıkmaz dolduruyorlar, özellikle ön alandaki hücum hatları çok kaliteli.

"Şimdiden hayırlı olsun, şampiyonluk Trabzonspor'a çok yakıştı"

"Büyük hocaların avantajı büyük oyunculardı"

"Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi Türk futbolunda büyük başarılara imza atmış teknik adamların genel yapıları itibarıyla kendilerinden başka ve kendilerinden sonra gelecek hiçbir antrenöre el vermedikleri gibi özeleştiri kabiliyetlerini de kaybetmişler.

"Hep; ‘ben yaparım, ben bilirim' derseniz yeniliklere odaklanamazsınız. Futbol bu kategorilerde sonuç oyunudur. İstatistikler yalan söylemez. Futbolun doğasında kaybederseniz koltuğunuzu da kaybedersiniz.

"Bu hocaların en büyük avantajları büyük kulüplerde büyük oyuncularla çalışmalarıydı. Son zamanlarda yaptıkları transferler ve oynattıkları oyun düzenleri, oyunu ve oyuncuyu geliştiremedi. Yeni hocalardan da 3-5 isim var tabii ama futbolcuları iyi olan Alanyaspor, Konyaspor, Karagümrük takımlarına kim gitse iyi sonuç alıyorlar. Bu hocadan değil, oyuncudan kaynaklı.

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