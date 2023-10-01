Türk futbolunu sarsan iddia: Vanspor başkanı maç sonunda elinde silahla Zonguldak Kömürspor soyunma odasını bastı

Türk futbolunun yüksek tansiyonu sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıyasıya bir rekabetle devam ederken, Türk futbolunun alt liglerinde de çetin bir mücadele yaşanıyor. Oldukça sert ve tansiyonu yüksek maçların oynandığı alt liglerde Pazar günü oynanan Vanspor-Zonguldak Kömürspor karşılaşması gergin anlara neden oldu.

Vanspor’un 90. Dakikada attığı golle 1-0 kazandığı mücadelenin ardından futbol sahalarında görülmesi hiç istenmeyen olayların yaşandığı öne sürüldü.

Kaleci hastaneye kaldırıldı

Zonguldak Kömürspor’dan yapılan açıklamada Vanspor başkanının karşılaşmanın ardından elinde silahla Zanguldak Kömürspor soyunma odasına girerek oyunculara ve teknik heyete hakaretler ve küfürler yağdırdığı öne sürüldü. Kaleci Egemen Yaylı’nın yaşanan arbedede aldığı darbelerden ötürü hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, olayların spor bakanının valiyi aramasıyla yatıştığı ifade edildi.

Ligde geride kalan altı hafta sonunda Zonguldak Kömürspor beş karşılaşmada iki puanla düşme hattında yer alırken, şampiyonluğun en önemli favorileri arasında gösterilen Vanspor ise altı maçta altı galibiyet ve topladığı 18 puanla en yakın rakipleri Erokspor ve Nazilli Belediyespor’un üç puan önünde ilk sırada yer alıyor.