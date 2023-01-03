Türk futbolunda kaos: VAR kayıtları açıklandı, düdük asıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ligde geride bıraktığımız haftada oynanan iki karşılaşmada önemli hataların tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de önceki hafta oynanan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmalarında önemli hakem hatalarının gerçekleştiğini açıkladı ve söz konusu karşılaşmalarda görev alan isimlere yönelik yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Federasyonun yaptığı bu açıklamaları Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamaları takip ederken, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceği açıklandı.

Futbol kamuoyu ikiye bölündü

Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasında Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceği belirtilirken, kamuoyunu uzun süre meşgul eden pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları da açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu karar Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. Futbol kamuoyu VAR kayıtlarının açıklanması konusunda ikiye bölünürken, kayıtların şeffaflık gereği açıklanmasını isteyenler kadar bu durumun Türk futbolunu daha yoğun bir kaosa sürükleyeceği görüşünü paylaşanlar da oldu.