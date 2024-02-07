Türk futbolunda hemen her sene değişen yabancı oyuncu sayısı genç Türk oyuncuların gelişimini nasıl etkiliyor? Tecrübeli teknik direktör İsmet Kamak GOAL Türkiye’ye açıkladı

Türk futbolu yeni bir yabancı oyuncu sayısı değişikliğinin eşiğinde dururken, bu değişikliğin genç oyuncuların gelişimine etkisi de merak konusu.

Türk futbolunda 2000’li yıllardan bu yana hemen her sezon değişikliğe uğrayan yabancı sınırının önümüzdeki sezon 11+1’e döneceği açıklanırken, kulüpler de kadrolarını şimdiden bu değişiklik doğrultusunda şekillendirmeye başladı.

Değişen yabancı sınırı her zamanki tartışmaları beraberinde getirirken, kesimler, yabancı futbolcu sayısının artırılmasının uluslararası arenada daha fazla başarı ve kaliteli Türk futbolcuların yetişmesine katkı sağlayabileceğini savunurken, diğer bir kesim ise yüksek maliyetler ve yerli futbolcuların oynama şansının azalması endişesiyle yabancı serbestliğinin karşısında yer alıyor.

Yabancı sayısının artmasının getirilerini ve götürülerini GOAL Türkiye için değerlendiren deneyimli teknik direktör İsmet Kamak konuyu her yönden ele alırken, oyuncu yetiştiriciliği konusundaki eksiklerimizi de masaya yatırdı.

Türk futbolunun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Türk futbolunun yabancı futbolcu sayısıyla ilgili bir sorunu var mı?

Aslına bakarsanız, Türk futbolunun yabancı oyuncu sayısıyla değil, transfer edilen yabancı futbolcuların kalitesiyle sorunu var. İsmini bile hatırlamadığımız yabancı futbolcular birkaç dakika oynayıp, hiçbir katkı vermeden, kulübe yüksek maliyetler getirebilmekte, hatta ödemede veya fesihte yapılan hatalarla bu mali tablo birkaç katına çıkmaktadır.

Sizce gerçek sorun kalitede mi yatıyor?

Sadece Yabancı Oyuncu Kuralında değil, birçok konuda Türk futbolunun kalite sorunu var. TFF Süper Lig’de ve TFF 1. Lig'de çoğu kulüp yabancı futbolcu çöplüğüne dönmüş durumda, bu durum kulüplerin maddi anlamda tükenişinin başlıca sebebi.

Pek çok kişi, Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısına odaklanırken, asıl sorunun bu oyuncuların kalitesinde yattığına dikkat çekmek istiyorum. Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki kulüplerin çoğu yabancı futbolcu transferlerinde kaliteyi arka plana atıyor. Maddi sıkıntılarla boğuşan bu kulüpler bu politikanın bedelini ağır bir şekilde ödüyor.

Birçok kulüp ve teknik direktör, düşük maliyetli ve kalitesiz yabancı oyuncuları transfer ederek kısa vadeli başarı peşinde koşuyor. Ancak bu durum, uzun vadede kulüplerin maddi sıkıntılar yaşamasına ve sportif başarıdan uzaklaşmasına neden oluyor. Kalitesiz yabancı oyuncuların performans düşüklüğüyle birlikte kulüplere ekstra mali yük getiriyor ve uzun vadede sportif başarıdan uzaklaşmalarına yol açıyor.

Transfer edilen yabancı futbolcunun kalite konusunu biraz daha detaylı açıklar mısınız?

Türk futbolunda yabancı futbolcu sayısı sıkça tartışılan bir konu olsa da, asıl sorun nitelik ve stratejik yönetimde yatıyor. Yabancı futbolcuların kalitesizliği ve transfer politikalarındaki belirsizlikler, Türk futbolunun uluslararası arenadaki rekabet gücünü her geçen gün zayıflatıyor.

Birincisi, Türkiye'de sıklıkla görülen durum, kulüplerin aceleci ve plansız transfer yaklaşımlarıdır. Bir oyuncunun uyum sağlaması ve performans göstermesi için gerekli süre verilmeden, kısa vadeli başarı hedefleri uğruna yapılan bu transferler, uzun vadede kulüplerin mali açıdan zarar görmesine neden olmaktadır.

İkincisi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu politikaları netlikten yoksundur. Kulüpler, ne tür oyuncuların transfer edilebileceği konusunda net kriterler olmaksızın hareket etmektedir. Bu durum, kulüplerin transfer stratejilerini belirlemesi ve uzun vadeli planlar yapması gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır.

Üçüncüsü, kaliteden yoksun yabancı futbolcu sayısının artması, yerel yeteneklerin gelişimini olumsuz etkiler. Kulüpler, kısa vadeli başarıyı garanti etmek adına genç Türk oyuncuların gelişimine yeterli önemi vermezler. Bu da Türk futbolunun uzun vadede sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmasını engeller.

Kısa vadeli hedeflerin tabii ki önceliği olur. Ancak bu durum yabancı oyuncu transferinde hata payını oldukça yükseltir.

Kısa vadeli hedeflerin öndeliği derken tam olarak neden bahsetmek istediniz?

Kulüpler, genellikle kısa vadeli hedeflere odaklanarak transfer politikalarını belirlerler. Özellikle teknik direktör değişiklikleri veya sezon içi başarısızlıklar sonrasında hızlıca yeni oyuncular transfer edilir.

Taraftarların yüksek beklentileri ve sabırsızlığı, medyanın eleştirileri, istikrarlı başarı ve hemen sonuç alma talepleri, kulüp yönetimlerini ve teknik direktörleri genç oyuncuları sabırla beklemeye değil, hızlı sonuç alabilecekleri oyunculara yönlendirir.

Avrupa kupalarına katılım, kulüpler için önemli gelir kaynağıdır ve bu nedenle kısa vadeli hedeflere odaklanma eğilimini güçlendirir. Kulüpler, Avrupa kupalarında başarı elde etmek için kısa vadeli performanslarını artırmaya yönelirler.

Ancak tüm bu yaklaşımlar, genç oyuncuların gelişimine yeterince fırsat verilmediği ve altyapıya yeterince yatırım yapılmadığı bir ortam oluşturabilir.

UEFA, özelikle finansal fair-play ile kulüplere bir standart getirmeye çalışsa da, futbol endüstrisinin ve gelirlerin çığ gibi büyümesi adaletsiz bir futbol iklimi yaratıyor mu?

Türk futbolu, son yıllarda giderek artan bir finansal uçurumla karşı karşıya. Gelirlerin düşmesiyle birlikte, Süper Lig'in zirvesindeki büyük kulüpler, transfer piyasasında sınırsız bir güce sahipken, diğer kulüpler bu rekabette adeta eziliyor. Bu durum, ligdeki rekabeti olumsuz etkiliyor ve genç yeteneklerin gelişimine zarar veriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde de benzer bir tablo gözleniyor. Nispeten düşük bütçeli takımlar, zengin Avrupa kulüpleri karşısında sadece sınırlı bir başarı elde edebiliyorlar. Finansal açıdan güçlü olan kulüpler, istedikleri oyuncuları transfer edebilirken, diğerleri bu oyuncuları tutma veya rekabet etme şansını kaybediyor.

Türk futbolunun daha adil ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için radikal değişikliklere ihtiyaç vardır. Ancak, bu değişikliklerin uygulanması ve kabul edilmesi zor olabilir, çünkü büyük kulüpler mevcut sistemin kendilerine avantaj sağladığını düşünebilirler. Bu nedenle, Türk futbolunun finansal eşitsizlik ve rekabet sorunlarını çözmek için daha fazla çaba sarf etmesi gerekebilir.

Dünya Futbolunu yakından takip ettiğinizi biliyoruz, Avrupa’daki Ülkeler “Yabancı Oyuncu Kuralı”na nasıl bakıyor?

Avrupa’da yabancı futbolcu kurallarına baktığımızda farklılıklar görüyoruz. Bazı ülkeler sayısal sınırlar koyarken, örneğin; Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları sınırsızken, AB dışındaki ülkeler için 3,4 veya 5 transfere izin verilmiş. İngiltere gibi ülkeler kalite sınırı koymuş, örneğin; yapılan transferler vatandaşı olduğu ülke milli takımında oynama veya kadroda bulunma şartı getirmiş.

Almanya gibi ülkeler ise kendi akademisinden yetişen belirli bir oyuncu sayısı için şart koymuş.

Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda nasıl bir önlem alabilir?

Türkiye, maalesef genelde kariyerinin sonuna gelen oyuncuların tercih ettiği ülke konumunda. Avrupa’nın en yaşlı liglerinden biriyiz. Yabancı oyuncuların ortalama yaşına bakıldığında Avrupa’nın en yükseği (28,4) ile Türkiye. Takım kadrolarının yaklaşık %50’si yabancı oyuncu, maliyetlerine bakıldığında takımın toplam maliyetinin %70 ‘i yabancı oyunculara ayrılmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Türkiye Futbol Federasyonu kalite konusunda ve genç oyuncuların transferi konusunda kriter getirmeyi tartışmaya açabilir.

Örneğin toplam yabancı oyuncu sınırı belirlendikten sonra 21 yaş altındaki oyuncularda bir kriter olmayabilir. 21 yaşından büyük oyuncular için vatandaşı olduğu ülke milli takımının kadrosunda, belli oranda bulunma şartı getirilebilir. 21 yaşından büyük olan ama ülkesinin milli takımında kadroda olma kriterini yerine getiremeyen futbolcu sayısı en alt seviyeler (2-3) ile sınırlandırılabilir.

Türk takımları yabancı futbolcu transferinde oyuncuyla ilgili değerlendirme yaparken nelere dikkat etmeli?

Başarıya ulaşmak isteyen bir futbol takımı için, takımın hedeflerine ve oyun tarzına uygun, birbirini tamamlayan oyuncuları transfer etmek vazgeçilmez bir önceliktir. Her bir oyuncu, takımın oyun felsefesine uygun özelliklere sahip olmalı ve diğer oyuncularla uyum içinde çalışabilmelidir.

Bu, takımın sahadaki performansını artırırken, başarıya giden yolda kritik bir faktör olarak ön plana çıkar. Her bir transfer, takımın zayıf noktalarını güçlendirerek, güçlü yönlerini daha da pekiştirecek şekilde yapılmalıdır. Bu sayede, takımın bütünleyici bir yapı oluşturması ve hedeflere ulaşması daha mümkün hale gelir."

Bir yabancı futbolcunun son üç yılda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonda ortalama 15 maç kaçırdığını düşünürsek, büyük ihtimalle bu sezon da ortalama 15 maç kaçıracağını öngörmek yanlış olmaz. Performansı ile ilgili istatistik verileri oyuncunun genel olarak durumunu belirlemede etkindir.

Bu, futbolcunun sağlık durumu ve geçmiş performansı temel alarak yapılan öngörülerdir ve göstereceği performansı üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir. Kulüplerin bu tür öngörüler yaparak transfer kararlarını daha bilinçli bir şekilde almaları, oyuncunun takıma katkısını daha sağlam bir temel üzerine inşa etmelerini sağlayabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu, genç Türk futbolcuların gelişimini desteklemek ve Türk futbolunun geleceğini güçlendirmek için ne tür yaptırımlar ve politikalar uygulayabilir, ne tür önlemler alabilir?

Futbol kulüplerinin altyapıya yapacakları yatırımlar, geleceğin yetenekli futbolcularını keşfetmek, geliştirmek ve profesyonel düzeyde oynayabilecek seviyeye getirmek için kritik öneme sahip. Altyapı tesislerinin modernizasyonu, eğitmenlerin ve teknik kadronun kalitesinin artırılması, genç oyuncuların fiziksel, teknik ve taktiksel becerilerinin geliştirilmesi için önemli adımlardır.

Futbol kulüplerinde kurumsal değişiklikler, altyapıya yapılan yatırımların etkin bir şekilde yönetilmesi ve uygulanması için hayati öneme sahiptir. Profesyonel yönetim anlayışının benimsenmesi, altyapıdan sorumlu bölümlerin oluşturulması, finansal kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi ve altyapı futbolcularının profesyonel kadroya uyumu için kurumsal altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir.

“Futbol Akademileri ve genç Türk futbolcu gelişimi sadece kulüplerin inisiyatifine bırakılmamalı.. “

Çünkü kulüplerin farklı öncelikleri bu durumu ikinci plana atabilir. Kulüpler genellikle kısa vadeli başarılar ve maddi getiriler üzerine odaklanırken, genç futbolcu gelişimi için gerekli olan uzun vadeli yatırımları ve destekleri ihmal edebilirler. Bu nedenle, genç Türk futbolcu gelişimi sadece kulüplerin

sorumluluğunda bırakılırsa, bu önemli konunun gerektiği gibi ele alınması ve desteklenmesi mümkün olmayabilir. Kesinlikle TFF aktif olarak sürecin içinde olmalı ve süreci yönetmelidir.

Sonuç olarak Futbol kulüplerinin altyapıya yapılan yatırımlar, kurumsal değişiklikler ve eğitim programları ile genç yetenekleri desteklemesi, geleceğin başarılı futbolcularını yetiştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir futbol ortamı oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Bu çözüm yollarının etkin bir şekilde uygulanması, futbol kulüplerinin uzun vadeli başarıları için hayati öneme sahiptir.

Genç Türk futbolcuların gelişimi ve süre alabilmeleri için başlıca çözüm önerileriniz neler olabilir?

Futbol kulüplerinin genç yetenekleri desteklemek için uygulayabileceği önemli çözüm yollarından biri eğitim programlarının geliştirilmesidir. Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan özel antrenman programları, genç futbolcuların fiziksel, teknik ve taktiksel becerilerini geliştirmek için önemli bir araçtır. Ayrıca, teknolojik ilerlemelerin kullanımı da genç oyuncuların performanslarını analiz etmek, sakatlık risklerini azaltmak ve gelişimlerini izlemek için önemli bir rol oynamaktadır.

Genç futbolcuların uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlamak için hem genç milli takımların programlarını, hem de kulüplerin programlarını güçlendirebilir. Bu programlar, genç futbolcuların uluslararası turnuvalarda tecrübe kazanmalarını ve gelişimlerini sağlayabilir. Özellikle 14 yaşaltı genç futbolcuların maç oynama ve turnuvaya katılma sayılarının Avrupa ortalamalarına ulaşması gereklidir.

Futbol kulüpleri, yerel futbol akademileri ve okullarla işbirlikleri yaparak genç yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek için önemli bir fırsata sahiptir. Bu işbirlikleri, genç oyuncuların erken yaşlardan itibaren profesyonel futbol eğitimi almalarını sağlayarak gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturabilir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Avrupa'daki ve ülkemizdeki yabancı oyuncu politikasını dikkatlice değerlendirdiğimizde sonuçlar aslında çok açık. Türk futbolunda “Yabancı oyuncu politikasında” radikal değişikliklere gitmek kaçınılmaz bir hale gelmiştir, acilen gözden geçirilmeli.

Elbette, yabancı oyuncuların Türk futboluna katkı sağlayabileceği mutlak bir doğru. Ancak bu katkıyı maliyetle dengede tutmak zorundayız. Kısa vadeli düşünmek yerine, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir strateji belirlemek Türk futbolunun geleceği açısından elzem bir durum.

Ayrıca, Türk futbolunda yapılan yabancı oyuncu transferleri verimli değildir, maliyeti getirilen faydayı aşmaktadır. Bu durum sürdürülebilir başarı getirmemekte, rekabet kalitesini artırmamakta ve kulüplerin finansal sorunlarını derinleştirmektedir. Dolayısıyla, TFF ve kulüplerin transfer politikalarını gözden geçirerek yabancı futbolcu transferlerinde kaliteye odaklanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, Türk futbolunda yabancı futbolcu sorununun sadece sayısal değil, kalite ve strateji açısından da ele alınması gereklidir. Bu doğrultuda, uluslararası rekabet gücünü artırmak ve kulüplerin uzun vadeli başarılarına katkı sağlamak için transfer politikalarının yeniden gözden geçirilmesi önem arz ediyor.

İsmet Kamak kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu'ndan futbol ve antrenman alanında uzmanlık derecesiyle mezun olan İsmet Kamak, Türkiye Futbol Federasyonunda UEFA Antrenör eğitmeni (TUTOR) ve UEFA PRO Lisansı alarak, genç yaşta futbolun en üst seviyesindeki eğitimlerini tamamlamış bir teknik adam.

Profesyonel antrenörlük kariyerine Gençlerbirliği'nde genç takım antrenörü olarak başlayan İsmet Kamak, ardından İstanbulspor A.Ş., Malatyaspor, Diyarbakırspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Denizli Belediyespor, Şanlıurfaspor, Karşıyaka ve Balıkesirspor gibi önemli kulüplerde teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.



Kamak ayrıca, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da futbol ve antrenman bilgisi dersleri vermiştir.