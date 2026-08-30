İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre Bayer Leverkusen, Casado için girişimlerde bulunuyor. Habere göre 2024 Alman şampiyonu, şu anda Beşiktaş ile birlikte ön liberonun transferinde en güçlü konumda bulunuyor.

Yani Bayer ile Beşiktaş arasında bir transfer düellosu mu şekilleniyor? Bu noktada Leverkusen'in elini güçlendiren unsur ise şu olabilir: Yeni teknik direktör Carles Martinez, bir dönem Barça altyapısında görev yaptı ve bu nedenle La Masia mezunu Casado'yu iyi tanıyor. Ayrıca teknik kapasitesi yüksek orta saha oyuncusu, Martinez'in Bayer'de oturtmak istediği oyun tarzına da iyi uyum sağlayacaktır.

Casado'nun Barcelona ile sözleşmesi 2028'e kadar devam etse de 22 yaşındaki oyuncu uzun süredir satış adayı olarak görülüyor. Mundo Deportivo'ya göre Casado şu anda geleceği açısından en iyi perspektifi nerede bulabileceğini çok dikkatli şekilde değerlendiriyor. Barça'da ilk 11'de düzenli oynama ihtimali çok düşük. Casado, geçen sezon çoğunlukla en iyi ihtimalle kulübeden gelen bir isimdi ve yeni sezonun ilk iki lig maçında da teknik direktör Hansi Flick'in kadrosuna hiç alınmadı.

Leverkusen ve Beşiktaş dışında Marc Casado ile başka kimler ilgileniyor?

Leverkusen ve Beşiktaş'ın yanı sıra Mundo Deportivo , Casado'yla ilgilenen kulüpler arasında Everton ile RB Leipzig'i de gösterdi. Ancak her iki kulübün de şu anda Bayer ve İstanbul ekibine kıyasla çok daha az somut adımlar attığı belirtildi. Casado, adı Borussia Dortmund ile de anılan bir oyuncu olarak, Barcelona'nın A takımıyla şu ana kadar toplam 75 resmi maçta forma giydi (bir gol, yedi asist).





Getty Images





Öte yandan Leverkusen'in takviyeye ihtiyacı var, cumartesi günü Martinez'in Bundesliga'daki ilk maçında yeni yükselen SV Elversberg deplasmanında 3-2'lik acı bir yenilgi aldı.