Galatasaray deplasmanı Barcelona'nın hafızasından hiç silinmiyor; Blaugrana yarın, salı günü 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında İstanbul'a ağır bir misafir olarak geldiğinde bu yalnızca bir maç olmayacak, Johan Cruyff liderliğindeki Dream Team döneminde başlayan klasik bir Avrupa hikâyesinin altıncı bölümü olacak. Sergi Barjuán'dan Busquets'in babasına, Torrent ve Peña'ya uzanan isimlerin yazdığı bir hikâye.

Birinci bölüm: İstanbul'da bir efsanenin doğuşu

24 Kasım 1993'te, 1993-1994 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki takım arasındaki ilk karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Ancak o gece Barcelona taraftarları için unutulmaz bir anı bıraktı; efsanevi sol kanat beki Sergi Barjuán, A takım formasıyla ilk maçına o gece çıktı.

Akademinin seçkin yetiştirmesi olan Barjuán, 21 yaşında ilk kez sahneye çıktı; bugünün Lamine Yamal yeteneğinin döneminden tamamen farklı bir zamanda. Performansı, Barcelona'nın o turnuvadaki yolculuğu kadar etkileyiciydi; takım finale kadar gitmiş, ardından Atina'da Milan karşısında meşhur 4-0'lık yıkımı yaşamıştı. Sergi, o günden sonra A takımla 403 maç oynadı ve 15 gol kaydetti.

Busquets'in babasının unutulmayan hatası

Bir sonraki sezon, tam olarak 23 Kasım 1994'te eski Ali Sami Yen Stadı'nda Barcelona, Türk devi karşısında bugüne kadarki tek yenilgisini 2-1'lik skorla aldı. Maç, 88. dakikada Barcelona kalecisi, Sergio Busquets'in babası Carles Busquets'in yaptığı vahim bir hatayla trajik bir biçimde sonuçlandı.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Romário'nun Barcelona adına attığı açılış golü ve Hakan Şükür'ün beraberlik golünün ardından Arif Erdem'in şutunu "Busi" baba kale çizgisinin dışında durdurdu, ancak top garip bir şekilde ağların içine doğru yuvarlandı ve kaleci topu uzaklaştıramadı. Böylece telafi şansı tamamen yok oldu.

Enrique'nin iki golü Katalan üstünlüğünü dayatıyor

Barcelona, yeni binyılda üstünlüğünü yeniden kurdu. 19 Mart 2002'de, 2001-2002 Şampiyonlar Ligi ikinci grup aşamasında Carles Rexach yönetimindeki takım, Luis Enrique'nin golüyle İstanbul'da 1-0 kazandı; Camp Nou'daki maç ise Javier Saviola'nın iki golüyle 2-2 berabere bitmişti.

Aynı senaryo bir sonraki sezon da tekrarlandı. 24 Eylül 2002'de, Louis van Gaal'in ikinci döneminde Barcelona, Luis Enrique ve Patrick Kluivert'in golleriyle İstanbul'da yeniden 2-0 kazandı; ardından Barcelona'da da Dani García Lara, Gerard López ve Geovanni'nin golleriyle 3-1'lik zafer elde etti.

Tamamen Barcelona lezzetinde bir Avrupa bölümü

Yirmi yıl sonra, 17 Mart 2022'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Xavi Hernández yönetimindeki Barcelona, İstanbul'da 2-1 kazanarak tur atladı. Şu anda Sevilla'da forma giyen savunmacı Marcão'nun erken golünün ardından Pedri González ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle öne geçti; ilk maç Camp Nou'da hayal kırıklığı yaratan 0-0'lık skorla tamamlanmıştı.

O maç, o dönem Galatasaray'da bulunan Barcelona kökenli iki önemli figür nedeniyle tarihsel bir önem de kazandı: Pep Guardiola'nın teknik ekibinde yer alan ve birçok kişinin tüm zamanların en iyi Barcelona takımı saydığı o kadronun bir parçası olan teknik adam Domènec Torrent ile Barcelona'dan kiralanan ve ilk maçtaki 0-0'lık skorda belirleyici rol oynayan kaleci Iñaki Peña.

Salı: eşi görülmemiş yıldızlarla yeni bir bölüm

Yarın, salı günü Galatasaray ve Barcelona yeniden karşı karşıya geliyor ve bu maç iki takım arasındaki en dikkat çekici karşılaşma olmaya aday. Çünkü Türk kulübü şu anda tarihinde benzeri görülmemiş bir yıldız kadrosuna sahip. Böylece "Türk cehennemi", orada oynanan her maçtan önce tekrarlanan basmakalıp bir ifade olmaktan çıkıp Barcelona'nın Avrupa hedefleri için gerçek bir sınava dönüşüyor.







