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Türk bakan, Salah'ın Trabzonspor'a transferine yorum yaptı: Hayal kırıklığına uğradım!

Transfers
M. Salah
Trabzonspor
Beşiktaş
Süper Lig
Mısır
Türkiye

"Mo"nun bu kulübe katılmasını istemişti

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın bonservis bedeli olmadan Trabzonspor'a transfer olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türk "61saat" sitesine göre Mahinur Özdemir Göktaş, Mısırlı yıldızın kısa süre önce formasını giydiği takımın çetin bir rakibi olan Beşiktaş'ın destekçilerinden biri.

Beşiktaş taraftarı olmasıyla tanınan bakan, Salah'ın adı siyah-beyazlı kulüple anıldığı sırada, yalnızca bir hafta önce şu açıklamayı yapmıştı: "Salah'ın Beşiktaş'a katılmasını dilerim."

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Yeni açıklaması ise katıldığı bir etkinlik sırasında geldi. Trabzonspor'un transferi bitirmesi hakkında sorulan bakan şöyle konuştu: "Hayal kırıklığına uğradım. Daha bir hafta önce bunu konuşuyorduk ve Trabzonspor'un onunla anlaşmak üzere olduğu söyleniyordu."

Türk bakan şunları ekledi: "En azından Türkiye'ye geliyor ve bayrağımızı yükseltecek. Trabzonspor bizim, Beşiktaş bizim; en iyi takım kazansın." 

Sözlerine şöyle devam etti: "Türk halkı Salah'a hayran. Beşiktaş forması giymesini diliyorduk, şimdi Trabzon forması giydi. Yolunun açık olmasını ve burada iyi bir performans sergilemesini diliyoruz."

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Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, Türk kulübüyle 2028 yazına kadar iki sezonluk bir sözleşme imzaladı. Ardından, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan eşliğinde 10 numaralı formayı giyerek, dünya spor camiasının ilgisini çeken sıra dışı bir tanıtım töreninde sahada boy gösterdi.


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