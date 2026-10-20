Turati'nin Spezia'sı uçuyor, Ravenna'nın 8 puan önünde: Serie C B Grubu'nda yarış şimdiden bitti mi?

Spezia Teknik Direktör Marco Turati yönetiminde, ligin ikinci sırasındaki Ravenna'yı deplasmanda da mağlup etti ve Serie C B Grubu'nda Romagna ekibiyle arasındaki puan farkını +8'e çıkardı. Galibiyet golünü, yazın Catania'dan gelen oyun kurucu Kaleb Jimenez attı. Jimenez, teknik direktör Guido Angelozzi'nin bir başka başarılı transfer hamlesi. Angelozzi, bu lig için neredeyse rakipsiz bir kadro kurdu. Lig henüz dörtte birlik bölümüne bile ulaşmamışken Ligurya ekibi, eski isim Mandorlini ve Giglio'da 1-0 mağlup ettiği Reggiana karşısında şimdiden devasa bir fark yakaladı.





ZİRVEYE YAKIŞIR RAKAMLAR - Spezia Teknik Direktörü, Romagna deplasmanından önce oyuncunun yükselişine dikkat çekmişti: "Son dönemde çok iyi çalışıyor, büyük gelişim gösteriyor." Jimenez, zaten üst düzey olan hücum hattına katıldı. Kaptan Mazzocchi, Zilli ve Limonelli ile birlikte 18 gol atan, yalnızca 4 gol yiyen takımın hücumunu oluşturuyor.





On haftada dokuz galibiyet, bir beraberlik ve sıfır yenilgi. Bu üstünlük, Serie C B Grubu'ndaki yarışı erkenden bitirebilir. Nitekim en güçlü rakipler olarak görülen Ravenna ve Reggiana da kendi sahalarında mağlup edildi.