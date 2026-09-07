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Çeviri:

Turam'ın parıltısına yanıt: Mbappe'den Şampiyonlar Ligi açılışını ateşleyen sert mesaj

K. Mbappe
Real Madrid
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
M. Thuram
Fransa
İspanya
İtalya

Bernabéu zirvesi başlamasına 24 saat kala daha da kızışıyor

Bu, "Instagram" sitesinde paylaşılan bir fotoğrafa yapılan bir yorumda geçen sıradan bir kelime değil, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé'nin ateşlediği, tamamen Fransız üslubuyla yapılmış bir futbol savaşı ilanıydı.

Fransız yıldız, iki takımı Şampiyonlar Ligi açılışında bir araya getirecek ateşli zirveye 24 saatten az bir süre kala, vatandaşı ve arkadaşı Inter Milan forveti Marcus Thuram'a yönelttiği kısa ve doğrudan bir mesajla sosyal medyayı alevlendirdi.

Başlangıç kıvılcımı: Napoli'den Madrid'e

Hikâye, Thuram'ın İtalya Serie A'nın üçüncü haftasının zirvesinde Inter Milan'ı Napoli karşısında çılgın bir geri dönüşe taşıdığı Giuseppe Meazza Stadı'nda başladı; maç Nerazzurri'nin 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

İkinci yarının başında, gollü olmayan beraberlik hükmünü sürdürürken oyuna dahil olan Fransız forvet, sahnenin kahramanı oldu. Napoli, Matteo Politano ve Rasmus Højlund ile iki gol öne geçtikten sonra, kaptan Lautaro Martínez farkı bire indirdi (56), ardından Thuram (82) sahneye çıkarak beraberliği yakaladı; Lautaro ise dönerek son dakikada öldürücü galibiyet golünü kaptı (90+1).

Thuram galibiyeti kutladı ve "Instagram" hesabından maçtan kareler paylaştı; yanıt ise Madrid'den hızlıca geldi.

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT
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Her şeyi taşıyan 3 kelimelik bir mesaj

Yorumlar kısmında Kylian Mbappé sadece iki kelimelik kısa bir yorum yazdı: "Güçlü. Salı görüşürüz."

İki kelime, tahminleri alevlendirmeye yetti; "Güçlü", Horozlar Milli Takımı'ndaki takım arkadaşının parlak performansına açık bir itiraf, "Salı görüşürüz" ise dostluğun Santiago Bernabéu'daki başlama düdüğüyle sona ereceğine dair zarif bir sportif tehdit anlamına geliyordu.

Mbappé'nin mesajı iki takımın taraftarları arasında geniş yankı buldu ve birçok kişi bunu, İspanyol-İtalyan mücadelesi içindeki bir Fransız-Fransız çekişmesine hazırlık olarak değerlendirdi.

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