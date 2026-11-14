Tunus Milli Takımı, komşusu Libya karşısında evinde iki golle mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu sonuç yalnızca Tunus'un 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki hesaplarını zorlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda Tunus futbolunun gerçekliğine dair sert soru işaretlerini de gündeme getirdi. Teknik direktör Muin Şaabani'nin krizin teknik imkânların ve yedek kulübesindeki isimlerin sınırlarını aştığını düşündüğünü belirttiği çarpıcı itirafları da bu tablonun ortasında yer aldı.

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Libya Milli Takımı, geçtiğimiz cuma günü ev sahibi Tunus ile Sfaks kentindeki Taïeb Mhiri Stadı'nda karşılaştığı müsabakada tarihi bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmayı sağlayan elemelerin Sekizinci Grup'undaki üçüncü hafta müsabakaları kapsamında oynandı.

Bu mağlubiyet, Tunus Milli Takımı'nı son derece zor bir duruma soktu. İki beraberlik ve bir yenilginin ardından üç maçta puanı 2'de kalan Tunus, grupta son sıraya geriledi. Libya Milli Takımı ise puanını 4'e yükselterek, Uganda ile Botsvana arasındaki maçın sonucu beklenirken geçici olarak liderliğe oturdu.

İki milli takım, dördüncü hafta müsabakaları kapsamında bu ayın 17 Kasım'ında Libya'da yeniden karşı karşıya gelecek. Bu maç, olağanüstü bir öneme sahip olup, üstünlüğünü pekiştirmeyi hedefleyen ev sahipleri açısından da, durumlarını kurtarmak için hızlı bir tepki vermeleri gereken Tunuslular açısından da, elenme yarışında bir dönüm noktası olabilir.

Şaabani ateş püskürdü: Sorun zihniyette

Tunus Milli Takımı Teknik Direktörü Mouine Chaabani, Libya karşısındaki yenilginin ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sert açıklamalarda bulunan teknik adam, Tunus futbolunun yaşadığı krizin büyük bir kısmının sorumluluğunu hâkim zihniyete yükledi.

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Chaabani şunları söyledi: "Dışarı çıkıp diğer ülkelerde işlerin nasıl yürüdüğünü gördüğünüzde, futbolda en önemli şeyin zihniyet olduğunu anlarsınız." Kararlı bir ifadeyle şöyle devam etti: "Mevcut sorun bir zihniyet sorunu; bu milli takım, şu anki koşullar ve mevcut zihniyette, Guardiola'yı getirsem bile başarılı olamaz."

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Tunuslu teknik adamın açıklamaları, özellikle bu yenilginin milli takımın kendi sahasında ve taraftarları önünde, üstelik Tunus'a konuk olduğunda daha önce hiç galibiyet alamamış komşusu Libya karşısında gelmesi nedeniyle, yenilginin yarattığı hayal kırıklığının boyutunu yansıtıyor.

Görünen o ki Chaabani, sonucun sınırlarını aşan bir mesaj vermek istedi: Milli takımı çevreleyen zihniyet ve koşullar değişmediği sürece, teknik direktör değiştirmenin ya da büyük isimlerden yardım almanın durumu düzeltmeye yeterli olmayacağı. Bu da Tunus futbolunu teknik ve taktik boyutları aşan bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor.

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25 yıllık direnci sona erdiren tarihi yenilgi

Tunus'un Libya karşısındaki yenilgisi, eleme yolculuğunda yalnızca yeni bir tökezleme değildi; Tunus Milli Takımı'nın kıta elemelerindeki katılım tarihinde eşi benzeri görülmemiş olumsuz rakamlar da beraberinde getirdi.

2-0'lık bu yenilgi, Tunus Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde kendi sahasında gol farkı bakımından aldığı en büyük mağlubiyet oldu. Ayrıca maç, milli takımın eleme katılımları tarihinde kendi sahasındaki bir karşılaşmada iki gol farkla geriye düştüğü ilk an olarak kayıtlara geçti.

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Bu sonuç, 25 yılı aşkın bir süredir devam eden bir direniş serisine son verdi. Tunus Milli Takımı, bu süre boyunca kıta elemelerinde iki gol farkla yenilmemişti; bu sonuçla aldığı son mağlubiyet, 24 Mart 2001'de başkent Rabat'ta Fas'a 2-0 yenildiği maça dayanıyordu.

Olumsuz rakamlar bununla da sınırlı kalmadı. Tunus Milli Takımı, ilk üç maçta tarihinde ilk kez hiçbir galibiyet elde edemeyerek, Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı sağlayan elemelerdeki tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. İki beraberlik ve bir yenilgiyle yetinen takım, mümkün olan 9 puandan yalnızca 2 puan topladı.

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Libya tarih yazdı, Tunus ise eleme hayaletiyle yüzleşiyor

Libya'nın galibiyeti, konuk ekibin Tunus karşısındaki tarihi bir kabusu yıkmasıyla iki kat önem kazandı. Tunus'u kendi sahasında daha önce hiç yenememiş olan Libya, bu galibiyetle oyuncularına, merakla beklenen rövanş maçı öncesinde büyük bir moral kazandırdı.

Öte yandan Tunus Milli Takımı, kendisini gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya buluyor; zira eleme hesaplarının karmaşıklaşmasıyla birlikte kıtasal düzeydeki seçkin sicili ek bir yüke dönüştü.

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Tunus Milli Takımı, kendi sahasında düzenlediği ve finalde Nijerya'ya yenilmeden önce finale yükseldiği 1994 edisyonundan bu yana Afrika Uluslar Kupası finallerinden hiç uzak kalmamıştı. O tarihten sonra ardı ardına 17 edisyonda yer alarak, kıta turnuvasındaki sürekliliğini yansıtan bir rekora imza atmıştı.

Ayrıca Tunus, 2004 yılında turnuvaya ev sahipliği yaptığı dönemde bir kez şampiyonluğa ulaşmış, kıta katılımları konusunda da finallerde 22 katılımdan oluşan zengin bir siciley sahip olmuştu.

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Diğer tarafta ise, 1982 yılında finale yükselmek, Libya Milli Takımı tarihinin en önemli başarısı olmaya devam ediyor; Libya o maçta Gana'ya penaltı atışları sonucunda yenilmişti.

Libya'nın tarihi galibiyetinden faydalanma ve tur bileti için mücadeleyi sürdürme hırsı ile Tunus'un dengesini hızla yeniden kurma baskısı arasında, 17 Kasım'daki karşılaşma elemelerdeki sıradan bir maçtan çok daha fazlası gibi görünüyor. Bu maç, Chaabani ve oyuncularının şoku atlatma ve Tunus'un krizinin, geri dönüş güçlerinden daha büyük olmadığını kanıtlama yeteneği için gerçek bir sınav niteliğinde.