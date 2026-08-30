Tunus'un kalbinden: Youssef En Nesyri, Houssem Aouar yüzünden şok bir suçlamayla karşı karşıya!

Ittihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, dün Cumartesi Roshn Ligi'nin dördüncü haftasında Al-Fateh ile oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından, Cezayirli Houssem Aouar sebebiyle Tunus futbolunun bir yıldızından şok bir suçlamaya maruz kaldı.

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Aouar, Al-Fateh karşısında Ittihad ile sahaya çıktı; maç golsüz beraberlikle sona ererken, Cezayirli millî futbolcu, takıma katıldığından bu yana "Amid" taraftarının beklediğinden daha düşük bir seviye sergilemeyi sürdürdü.

Tarek Dhiab, Aouar'ın forvete daha yakın bir mevkide, özellikle de "9.5" rolünde oynaması gerektiğini düşünüyor. Böylece hatlar arasında hareket etme, fırsatlar yaratma ve ceza sahasına yaklaşma yeteneklerini kullanabilir; hücumdaki etkisini azaltan bölgelerde konumlandırılmak yerine.

"Thmanyah" analisti, Aouar'ın bu mevkideki başarısının önünde hareketli bir forvetin varlığını gerektirdiğini açıkladı; ki bunun, Ittihad ile şu ana kadar kendisinden beklenen seviyeyi sergilemeyen ve takımın sistemiyle tam uyumu yakalayamayan Faslı Youssef En-Nesyri ile yeterince gerçekleştiğini görmüyor.

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Dhiab'ın görüşüne göre, En-Nesyri'nin Ittihad'a uyum sağlayamaması doğrudan Aouar'a yansıyor; çünkü santrforun hareketleri ve önünde alan açması, Cezayirli orta saha oyuncusunun yeteneklerini ortaya çıkarmada temel bir faktörü temsil ediyor. Bu alanların yokluğu ise onun etki bölgelerinden uzakta görünmesine yol açıyor.

Dhiab, Aouar'ın sorununun çözümünün, seviyesindeki düşüşün sorumluluğunu yalnızca oyuncuya yüklemekte değil, ona uygun bir konumlandırma bulmakta ve rollerini forvetin hareketlerine bağlamakta yattığını düşünüyor. Aouar ile En-Nesyri arasındaki uyumun geliştirilmesinin, Cezayirliyi Ittihad taraftarının beklediği görüntüye geri döndürebileceğini ve gelecek maçlarda takıma daha etkili hücum çözümleri sunabileceğini vurguladı.