Tunus’tan Katar’a… Dünya Kupası’nda olumsuz bir listede Arap ülkeleri sürekli başı çekiyor

Katar milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki zorlu sürecine devam etti. Takım, grup aşamasını turnuvanın şu ana kadarki en kötü savunma istatistikleriyle tamamlayarak, Dünya Kupası’ndaki olumsuz istatistik listelerinin başında yer alan bir başka Arap milli takımının yerini aldı.

Katar milli takımı, grup aşamasındaki 3 maçta 10 gol yedi ve 9 gol yiyen Tunus'un rekorunu geçerek bu yılki Dünya Kupası'nda en çok gol yiyen takım oldu.

Bu rakam, hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan “Al-Anabi”nin turnuva boyunca, özellikle savunma açısından karşılaştığı büyük zorlukları teyit etti.

Katar Milli Takımı, İsviçre karşısında 1 gol, Kanada karşısında ise 6 gol yedi; ardından Çarşamba akşamı son turda Bosna-Hersek'e karşı 3 gol daha yiyerek turnuvadaki serüvenini noktaladı.

Buna karşılık, Tunus milli takımı sadece iki maçta 9 gol yedi: İsveç karşısında 5, Japonya karşısında 4 gol yedi ve üçüncü turda Hollanda ile karşılaşacak.

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Olumsuz rakamlar sadece yenilen gol sayısıyla sınırlı kalmadı; Katar milli takımı, grup aşamasında iki mağlubiyet ve bir beraberliğin ardından turnuvaya veda etti ve Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aramaya devam ediyor.

"Opta" istatistiklerine göre, Katar milli takımı Dünya Kupası tarihindeki 6 maçta da galibiyet elde edemedi; bu rakamı sadece iki takım daha aşamadı.

Bu listede birinci sırada, Dünya Kupası’ndaki ilk 9 maçında galibiyet alamayan Honduras milli takımı yer alırken, onu ilk galibiyetini 8 maç sonra elde eden Yeni Zelanda milli takımı izliyor. Katar milli takımı ise 6 maçta galibiyet alamayarak üçüncü sırada bulunuyor.

Katar, 2022'de kendi evinde yaşadığı zorlu katılımın ardından bu yılki turnuvada ilk Dünya Kupası galibiyetini almayı umuyordu, ancak sonuçlar yine hayal kırıklığı yarattı ve takım, galibiyetsiz bir şekilde turnuvadan erken ayrıldı.