Tunus’ta gerginlik: Futbolcular, teknik direktör değişikliği nedeniyle Federasyon’u suçluyor

Tunus’un Dünya Kupası macerası bir kez daha ilk turda sona erdi. İsveç’e karşı aldıkları 5-1’lik ağır yenilginin ardından zaten büyük zorluklar yaşayan ve bu yenilgi nedeniyle Sabri Lamouchi’nin görevinden alınmasına neden olan Kartaca Kartalları, Japonya karşısında 4-0’lık net bir skorla bir başka ağır yenilgiye uğradı.





Hervé Renard’ın turnuva ortasında göreve gelmesi bile, organizasyonel ve teknik açıdan pek çok zorlukla turnuvaya gelen milli takımın gidişatını tersine çeviremedi. Maçın ardından Nice’in savunma oyuncusu Ali Abdi, Tunuslu basına yaptığı açıklamada sorumluluğu üstlendi ve kendi görüşüne göre takımın gelişimine katkıda bulunmayan yönetim tarzını eleştirdi: “Neredeyse hiç birlikte oynamamış oyuncularla Dünya Kupası’na geldik.”