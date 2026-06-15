Tunus Milli Takımı'nın yıldızı: İsveç skandalının ardından aynaya bakmalıyız

Tunus milli takımının savunma oyuncusu ve İsveç karşısında tek golü atan Ömer El-Rakik, takım arkadaşlarını, Pazartesi sabahı 2026 Dünya Kupası 6. Grup'taki ilk maçında Kartaca Kartalları'nın aldığı ağır yenilginin (1-5) ardından hataları cesaretle kabul etmeye ve özeleştiriye davet etti ve taraftarlara durumu düzeltmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına söz verdi.

Maç sonrası yaptığı açıklamada El Raqik, "Bu kötü maçın ardından aynaya bakmalıyız, önce kendimizi eleştirmeli ve hatalarımızı düzeltmeye çalışmalıyız" dedi ve ekledi: "Herkese söz veriyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve daha iyi maçlar çıkarmak için elimizden geleni yapacağız."

Kartaca Kartalları'nın savunma oyuncusu, Tunuslu taraftarlara karşı oyuncuların omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünü vurgulayarak, "Kendimiz ve Tunus halkı için daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor" dedi. Bu sözler, oyuncuların hayal kırıklığı yaratan performansın ardından taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının büyüklüğünün farkında olduklarını açıkça gösteriyor.

Tunus milli takımı, Meksika'nın Monterrey kentindeki stadyumda İsveç'e karşı (1-5) Dünya Kupası tarihindeki en ağır yenilgisini aldı ve 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'ya karşı aldığı (2-5) yenilgisini geride bırakarak, Kartaca Kartalları, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı G6 grubunun ikinci turunda önümüzdeki Pazar günü Japonya ile karşılaşmadan önce gerçek bir krize girdi.