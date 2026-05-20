2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da yine unutulmaz bir futbol yazına sahne olacak; grup aşamasının en heyecan verici kıtalararası karşılaşmalarından birinde Tunus, Monterrey’de Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Japonya, Asya'nın en güçlü milli takımlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ederken, Tunus ise Afrika futbolunun en tutkulu taraftar kitlesinden birine sahip. Her iki takım da eleme turlarına kalmayı hedeflediğinden, taraftarların Estadio BBVA'ya akın etmesi bekleniyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama seçenekleri, stadyum bilgileri ve taraftarların biletler tükenmeden en ucuz koltukları nereden alabilecekleri dahil olmak üzere, Tunus - Japonya maçı biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Tunus - Japonya maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 20 Haziran 2026 - 19:00 Tunus - Japonya Estadio BBVA, Monterrey Bilet

Tunus 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Mekan Biletler 15 Haziran 2026 İsveç - Tunus Estadio Monterrey (Monterrey, Meksika) Bilet 21 Haziran 2026 Tunus - Japonya Estadio Monterrey (Monterrey, Meksika) Bilet 25 Haziran 2026 Tunus - Hollanda Kansas City Stadyumu (Kansas City, ABD) Bilet

Japonya 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Mekan Biletler 14 Haziran 2026 Hollanda - Japonya Dallas Stadyumu (Arlington, ABD) Bilet 20 Haziran 2026 Tunus - Japonya Estadio Monterrey (Monterrey, Meksika) Bilet 25 Haziran 2026 Japonya - İsveç Dallas Stadyumu (Arlington, ABD) Bilet

Tunus - Japonya maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Tunus - Japonya maçı biletlerini alabilmelerinin birkaç yolu vardır.

Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, ilk gelen ilk alır dönemleri de dahil olmak üzere çeşitli satış aşamalarında bilet stoğunu piyasaya sürmeye devam ediyor.

FIFA yeniden satış pazarı: Taraftarlar, doğrulanmış yeniden satış biletlerini doğrudan FIFA'nın resmi bilet değişim platformu üzerinden satın alabilirler.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi platformlar, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için koltuk bulmanın en hızlı ve en kolay yollarından biri olmaya devam ediyor.

Ağırlama paketleri: Premium ağırlama paketleri, lüks koltuklar, VIP salonları, ikramlar ve maç günü özel deneyimleri içerir.

Tüm FIFA Dünya Kupası biletlerinin, FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi beklenmektedir.

En ucuz Tunus - Japonya biletlerini almak isteyen taraftarlar, maçın başlamasına yaklaştıkça fiyatların önemli ölçüde artması beklendiğinden, mümkün olduğunca erken satın almalıdır.

Tunus - Japonya biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için değişken fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının koltuk kategorisi, konumu ve pazar talebine göre farklılık göstereceği anlamına geliyor.

Grup aşaması maçları, özellikle satışın ilk aşamalarında, taraftarların Dünya Kupası'nı canlı izlemesi için en uygun fiyatlı fırsatlar arasında yer almaktadır.

En ucuz Tunus - Japonya biletlerinin, koltuk bölümüne ve yeniden satış talebine bağlı olarak şu anda yaklaşık 80 ila 160 dolar arasında olması bekleniyor.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Estadio BBVA hakkında bilmeniz gereken her şey

Tunus - Japonya maçı, Meksika'nın önde gelen futbol stadyumlarından biri olan ve Liga MX devi Monterrey'in ev sahipliği yaptığı Estadio BBVA'da oynanacak.

Modern mimarisi ve coşkulu atmosferiyle tanınan stadyum, 2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen en önemli mekanlardan biri haline geldi.

Monterrey metropol bölgesindeki Guadalupe'de bulunan Estadio BBVA'nın, Dünya Kupası maçları sırasında 50.000'den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor.

Tunus - Japonya maçına katılacak taraftarlar şunları bekleyebilir:

Modern dijital bilet erişim sistemleri

Birinci sınıf yemek ve konaklama alanları

Stadyumun her yerinden yüksek kaliteli görüş açısı

VIP koltuklar ve konuk ağırlama deneyimleri

Monterrey şehir merkezi ve Monterrey Uluslararası Havalimanı'ndan kolay ulaşım

Maç günlerinde özel toplu taşıma ve araç paylaşımı alanları

Monterrey'in, özellikle çok sayıda seyahat ederek maç günlerinde canlı bir atmosfer yaratan Tunus ve Japonya taraftarları sayesinde, turnuvanın en iyi atmosferlerinden birine sahne olması bekleniyor.