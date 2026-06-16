Tunus - Japonya 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Tunus - Japonya maçı 20 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 EST ve 21 Haziran 2026 tarihinde saat 04:00 GMT'de başlayacak.

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Tunus - Japonya: Maç bağlamı

Meksika'nın kuzeydoğusunda oynanacak olan bu maç, her iki ülkenin de son derece sıkı geçen F Grubu'ndan çıkmaya çalıştığı için büyük önem taşıyor. Dikkatli ve riskli geçen ilk maç gününün ardından, Monterrey Stadyumu'nda (Estadio BBVA) hata yapma payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, psikolojik ivme ve yorucu ilk maçların ardından hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turlarındaki hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Nuevo León'a gidiyor.

Tunus teknik direktörü, savunma direnci ve organizasyona dayanan bir kadroyu bir an önce oturtmak zorunda. Savaşta kendini kanıtlamış, disiplinli çekirdek kadrosuna güvenerek, orta saha geçiş alanlarını tıkayıp rakibin teknik top hakimiyetini bozmayı hedefleyecek. Karşılarında ise Hajime Moriyasu'nun yönettiği, son derece yaratıcı ve dinamik bir Japonya takımı duruyor. Teknik mükemmelliğini ve taktiksel uyum yeteneğini dünya sahnesinde zaten sergilemiş olan Samurai Blue, akıcı, yüksek tempolu paslaşmalar ve elit son üçte bir sahada hassasiyet gerektiren anlarda devreye giren tehlikeli bir pres üzerine kurulu, amansız bir oyun planına sahip.

Guadalupe'deki son teknoloji Monterrey Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı olacağa benziyor. Her iki takım da orta saha geçiş alanlarında savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha iletişimi ve hızlı dikey vasıflar belirleyici unsurlar olacak. Tunus, bu maçı taktiksel organizasyonunu sergilemek ve duran toplardan yararlanmak için ideal bir platform olarak görecek, Japonya ise sahaya patlayıcı kanat oyununu silah olarak kullanmak ve Kuzey Afrika takımının savunmasındaki boşlukları cezalandırmak için hevesli bir şekilde çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, F Grubu'ndan güvenli bir şekilde çıkmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı domine edecek.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

İsveç 5-1 Tunus

Tunus, Dünya Kupası kampanyasına zorlu ve acı bir başlangıç yaptı ve Monterrey Stadyumu'nda etkili bir İsveç takımına 5-1 yenildi. Kuzey Afrikalılar, İsveç'in hızlı ve fiziksel hareketleriyle düşük bloklarını defalarca aşması nedeniyle, maçın başlarında savunmada gerçek bir denge kurmakta zorlandı. Tunus, ikinci yarıda kısa süreli bir taktiksel mücadele sergilese de, amansız baskı altında yapısal disiplinleri bozuldu. F Grubu'nun en alt sıralarında yer alan Tunus, eleme hayallerini canlı tutmak için savunmadaki büyük zayıflıklarını gidermek zorunda.

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Hollanda 2-2 Japonya

Hajime Moriyasu’nun takımı, Dallas’ta güçlü Hollanda karşısında 2-2’lik dramatik bir beraberlik elde etmek için muazzam bir taktiksel esneklik ve direnç sergiledi. Samurai Blue, yüksek tempolu bir maçta Hollanda'ya her açıdan ayak uydurdu ve teknik üstünlüğünü ve akıcı geçiş oyunlarını kullanarak Avrupa'nın ağır toplarını sürekli tehdit etti. Maçın sonlarında yoğun baskıya maruz kalsalar da, Japonya'nın inatçı kontratak düzeni ve disiplinli zihinsel toparlanması, puanları paylaşmalarını sağladı ve Monterrey'deki karşılaşma öncesinde onlara büyük bir psikolojik avantaj sağladı.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Tunus (Geçici Teknik Direktör): Kriz yönetimi ve savunma omurgasının yeniden inşası

Tunus Futbol Federasyonu, turnuvanın daha ilk maçında acımasız ve tarihi bir karar alarak, İsveç'e karşı alınan 5-1'lik felaketle sonuçlanan açılış mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Modern Dünya Kupası tarihinin en hızlı teknik direktör kovulmalarından birinde, geçici teknik ekip, Tunus'un turnuvada kalabilmesi için derhal psikolojik hasar kontrolüne ve yapısal istikrara odaklanmak zorunda.

Hollanda karşısında inanılmaz derecede keskin görünen, teknik açıdan üstün ve hızlı pas yapan Japon orta sahasına karşı, 1. maçtaki bireysel hataların ve pasif markajın tekrarlanması ölümcül olacaktır. Geçici teknik direktörün acil taktiksel ayarlaması, bozulmuş savunma omurgasını onarmak için derinlemesine konsolide edilmiş bir düşük blok oluşturmaya odaklanmalıdır. Orta sahanın kilit oyuncuları Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri, hatlar arasında boşluk bırakmayı göze alamaz; alanı daraltmak, stoperleri korumak ve orta sahadan geç gelen oyuncuları takip etmek için son derece disiplinli oynamalıdırlar. Ayrıca, Tunus topu kazandığında, geçiş yapısı son derece direkt olmalıdır. Kartaca Kartalları, Japonya'nın yoğun kontrpresine davetiye çıkaran yavaş bir oyun kurma yerine, arka hatlarındaki baskıyı azaltmak için hızlı ve dikey uzun paslar atmaya çalışmalıdır.

Japonya (Hajime Moriyasu): Son üçte birde hassasiyet ve sürekli genişlik

Hajime Moriyasu, Dallas'ta Hollanda'ya karşı heyecan verici bir 2-2 beraberliği getiren, son derece akıcı ve top hakimiyetine dayalı geçiş planını kökünden değiştirmeye gerek duymuyor, ancak derin yaralar almış bir rakibi alt etmek için gerekli olan son üçte bir sahadaki hassasiyeti ele almalıdır. Hızlı kombinasyonlarla Hollanda'ya kafa kafaya mücadele etmesine rağmen, Japonya, düşük blokla karşılaştığında merkezi oyun şemalarına aşırı bağımlı hale gelmemelidir.

1. maç günündeki korkunç savunma performansının ardından büyük ölçüde güçlendirilecek olan Tunus'un savunma duvarı karşısında, orta alanlar yoğun bir şekilde tıkanacaktır. Moriyasu'nun yapacağı temel ayarlama muhtemelen kanatlardaki sayı üstünlüğüne odaklanacaktır. Orta saha oyuncularının orta sahada yavaş, dairesel pas döngülerine hapsolmasına izin vermek yerine, Samuray Maviler topu çok daha yüksek dikey hızda hareket ettirmelidir. Takefusa Kubo ve Kaoru Mitoma gibi kanat oyuncularının patlayıcı ve direkt hızlarını kullanarak Tunus savunma hattını agresif bir şekilde geriye çekmek, orta sahadaki tuzakları tamamen atlatarak yüksek değerli geriye kesmeler yaratmak için kritik öneme sahip olacaktır.

2. Maç Günü öncesinde takımla ilgili son haberler neler?

Tunus takım haberleri

Kampanyalarını devam ettirmek için teknik ekip, temel taktiksel dayanaklarına büyük ölçüde güvenerek hızlı bir psikolojik dönüşüm gerçekleştirmelidir.

Kaptan Ellyes Skhiri, orta sahanın motor odasını düzenleme görevinin büyük sorumluluğunu bir kez daha üstlenecek ve parçalanmış savunma yapısını dengelemeye çalışırken savunma yükü de oldukça ağır olacak. En büyük merak konusu, takımın daha fazla savunma gücü ve geçiş hızı sağlamak için kadro düzeninde değişiklik yapması beklenen orta saha ve son üçte birlik alan. Orta saha oyuncuları Anis Ben Slimane ve Hannibal Mejbri, daha sıkı bir taktik düzeni oluşturmak için yoğun çaba sarf ederken, Elias Achouri ve gençIsmaël Gharbi gibi yaratıcı kanat oyuncuları, savunma hattındaki baskıyı hafifletmek için daha keskin kontratak seçenekleri sunmak amacıyla ilk 11'de yer almak için rekabet ediyor.

Japonya takım haberleri

Hajime Moriyasu, Hollanda ile oynadıkları dramatik 2-2'lik açılış beraberliğinin ardından takımını hazırlarken çok daha olumlu bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya. Samurai Blue, Dallas'taki yüksek tempolu mücadeleden önemli bir ivmeyle çıktı ve Moriyasu, Kaoru Mitoma gibi önemli oyuncularını sakatlık nedeniyle turnuva kadrosunun dışında bırakmak zorunda kaldığı için, elindeki seçenekleri en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyor.

Orta sahanın motoru Ao Tanaka, sahada büyük bir sorumluluk üstlenecek ve muhtemelen Kaishu Sano ile birlikte yüksek enerjili, baskıya dayanıklı bir çift pivot oluşturacak. Gerçek taktiksel esneklik, hücum üçgeninde yatıyor; Daichi Kamada, Hollanda karşısında 88. dakikada attığı dramatik beraberlik golünün ardından yaratıcı bir rolde sabitlenirken, Takefusa Kubo ve Ritsu Doan gibi dinamik kanat oyuncuları sahayı genişletmeye hazır. Forvette Moriyasu, Kuzey Afrika savunmasını yormak için merkez forvet seçeneklerini rotasyona sokabilir; Ayase Ueda ve Daizen Maeda ise maçın başlangıcından itibaren durmak bilmeyen pres enerjisi ve dikey hız katmak için var güçleriyle mücadele edecek.

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Tunus - Japonya maçının kilit eşleşmeleri

Omar Rekik - Ayase Ueda

Tunus'un İsveç'e 5-1 yenildiği maçta savunma sistemi çökmesine rağmen, stoper Omar Rekik, Hannibal Mejbri'nin ortasından ilk yarıda etkileyici bir kafa vuruşuyla golü atarak nadir görülen bir parlak nokta olarak öne çıktı. Kartaca Kartalları'na Monterrey Stadyumu'nda bir şans vermek için Rekik, bu hücum momentumunu geride bırakmalı ve tamamen bozulmuş savunma hattını sağlamlaştırmaya odaklanmalı, açılış maçında başlarına bela olan pahalıya mal olan iletişim kopukluklarını önlemek için kusursuz bir alan farkındalığı sergilemelidir.

Onu sınama görevi, Hajime Moriyasu'nun forvet hattının tehlikeli odak noktası olan Feyenoord forveti Ayase Ueda'ya düşüyor. Japonya, Hollanda karşısında iki kez geriye düşüp 2-2 berabere kalarak inanılmaz bir karakter sergilese de, Ueda, Dallas'taki temkinli açılış maçının ardından açık oyunda çok daha keskin bir etki yaratmak isteyecektir. Ueda, fiziksel olarak güçlü savunmacıları sabitleyip dinamik ikinci dalga oyuncuları için alan yaratmada mükemmeldir; Rekik, Japon forvetin dönüp geç gelen kanat oyuncularına pas atmasını önlemek için orta sahada mutlak konsantrasyon ve katı bir yapısal disiplin sergilemelidir.

Hannibal Mejbri - Ao Tanaka

Tunus orta sahasının duygusal itici gücü ve yaratıcılık merkezi olan Hannibal Mejbri, İsveç maçında devre arifesindeki aldatıcı ve nokta atışı asistiyle takıma hayati bir can simidi uzattı. Japonya karşısında ise taktiksel yükü katlanarak artacak. Hannibal, doğal hücum içgüdülerini yoğun defansif takip görevleriyle dengelemeli; derinlere inerek orta sahadaki geçiş alanlarını daraltmalı ve Japonya’nın akıcı orta sahasının yüksek tempolu, kısa pas kombinasyonları kurmasını engellemelidir.

Bu tempoyu belirlemeye çalışan Ao Tanaka, tecrübeli kaptan Wataru Endo'nun sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından Japonya'nın orta sahasının kalbinde büyük bir sorumluluk üstleniyor. Kaishu Sano ile birlikte Tanaka, Samurai Blue'nun Hollanda ile geçiş oyununda başa baş mücadele etmesine yardımcı oldu. Tanaka'ya orta sahayı kendi temposunda kontrol etmesi için zaman ve alan tanınırsa, üstün pas dağıtımıyla Tunus'un hatlarını rahatlıkla parçalayacak ve Takefusa Kubo ve Ritsu Doan gibi patlayıcı kanat oyuncularını serbest bırakarak Kuzey Afrika ekibinin savunma hattındaki zayıflıklarını ortaya çıkaracaktır.

F Grubu'ndaki olası senaryolar neler?

İlk maçların ardından F Grubu'nda kutuplaşmış bir dinamik oluştu ve bu durum 2. maç gününü her iki takım için de tam bir baskı potası haline getirdi. Tunus, İsveç'e karşı aldığı 5-1'lik ağır yenilginin ardından sıfır puanla (-4 gol farkı) grubun en altında yer alarak Monterrey'deki bu maça giriyor. Öte yandan Japonya, Hollanda ile oynadığı heyecan verici ve dirençli 2-2 beraberliğin ardından bir puanla (0 gol farkı) çok daha istikrarlı bir konumda bulunuyor.

İsveç ve Hollanda'nın tablonun diğer ucunda karşı karşıya gelmesiyle, bu karşılaşma her iki ülke için de son grup maçlarına girerken matematiksel senaryoların belirleyici dönüm noktası olacak.

Japonya kazanırsa

Hajime Moriyasu'nun takımının galibiyeti, Samurai Blue'yu 4 puana taşıyarak onları 32 turuna kalma yolunda mutlak bir avantaj sağlayacaktır. İsveç-Hollanda maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Japonya'yı F Grubu'nda zirveye oynama pozisyonuna getirebilir. En önemlisi, bu galibiyet Japonya'ya son maçta İsveç ile berabere kalarak turu garantileme lüksünü verirken, Tunus'u sıfır puanda dondurup Kuzey Afrikalıları matematiksel olarak elenmenin eşiğine itecektir.

Tunus kazanırsa

Sabri Lamouchi'nin oyuncuları gürültüyü görmezden gelip üç puanı alırlarsa, turnuva umutları tamamen yenilenecek ve grup tamamen açık hale gelecektir. 3 puana ulaşan Tunus, eleme yarışına yeniden dahil olacak ve Hollanda ile oynayacağı belirleyici son maç öncesinde büyük bir psikolojik avantaj elde edecektir. Tersine, bu senaryo Japonya'yı 1 puanda dondurur, onları Tunus'un altına düşürür ve Samuray Maviler'i, tur atlama şansı elde etmek için grubun ağır topu İsveç ile oynayacağı, yüksek baskı altında, kazanması gereken bir son maça zorlar.

Beraberlik senaryosu

Bir başka beraberlik sonucu Japonya’nın puanını 2’ye çıkarırken, Tunus’a 1 puanla hayati bir umut ışığı sunacak ve grubun kaderinin kaotik, her şeyin belirleneceği son maç gününde çözülmesine yol açacaktır. Beraberlik, matematiksel olarak her iki ülkenin de hayatta kalmasını sağlar, ancak güvenlik marjlarını ciddi şekilde daraltır. Bu durumda Japonya, ilk iki sırayı garantilemek için galibiyetin zorunlu olduğunu bilerek İsveç ile karşılaşacak, Tunus ise Hollanda karşısında aynı yüksek baskı altında, kazanması gereken bir maça çıkacak ve karmaşık üçüncü sıra eşitlik kurallarına başvurmamak için önemli bir gol farkı elde etmesi gerekecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Tunus'un teknik direktörü Sabri Lamouchi'dir, ancak şu anda kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Bu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda yeni bilgiler eklenecektir.

Japonya, Hajime Moriyasu yönetiminde maça çıkacak ve mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Maç öncesinde kadro güncellemeleri bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Tunus, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle kötü bir formda. En son 15 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında İsveç'e 5-1 yenildiler. Bundan önce, 6 Haziran'da Belçika ile oynadıkları hazırlık maçında 5-0 yenilmişler ve 1 Haziran'da Avusturya'ya 1-0 mağlup olmuşlardı. Kanada ile golsüz berabere kaldıkları maç ve Haiti'yi 1-0 yendikleri maç, bu dönemde elde ettikleri tek olumlu sonuçlar. Tunus, bu beş maçta sadece iki gol atarken, 11 gol yedi.

Japonya'nın son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti. En son 14 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Hollanda ile 2-2 berabere kaldı. Bundan önce 31 Mayıs'ta İzlanda'yı 1-0 yendi, Mart ayında Wembley'de İngiltere'yi 1-0 mağlup etti ve aynı uluslararası maç döneminde İskoçya'yı 1-0 yendi. Kasım 2025'te Bolivya'yı 3-0 yenerek bu beş maçlık seriyi tamamladı. Japonya bu maçlarda yedi gol atıp iki gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, 17 Ekim 2023 tarihinde Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan bir hazırlık maçında Japonya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Kayıtlara geçen dört maçta Japonya, üç galibiyetle Tunus'un tek galibiyetine karşı açık bir üstünlük sağladı. Tunus'un tek galibiyeti, 14 Haziran 2022'de Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan bir dostluk maçında Japonya'yı 3-0 yenerek elde etti. Veri setindeki en eski karşılaşma, 14 Haziran 2002'deki 2002 Dünya Kupası'na dayanıyor; o maçta Tunus, Japonya'yı ağırladı ve 2-0 kaybetti.

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