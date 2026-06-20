Tunus - Japonya 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Tunus - Japonya maçı, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 EST ve 21 Haziran 2026 tarihinde saat 04:00 GMT'de başlayacak.

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Tunus - Japonya: Maçın arka planı

Meksika'nın kuzeydoğusunda oynanacak olan bu karşılaşma, her iki ülkenin de son derece çekişmeli F Grubu'ndan çıkma çabası içinde olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Temkinli ve riskli geçen ilk maç gününün ardından, Monterrey Stadyumu'nda (Estadio BBVA) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, psikolojik ivme ve yorucu açılış maçlarının ardından hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Nuevo León'a gidiyor.

Tunus teknik direktörü, savunma direnci ve organizasyona dayanan bir kadroyu bir an önce oturtmak zorunda. Savaşta kendini kanıtlamış, disiplinli çekirdek kadrosuna güvenerek takımı yeniden ayarlayacak, orta sahadaki geçiş alanlarını tıkayacak ve rakiplerinin teknik top hakimiyeti ritmini bozacak. Karşılarında ise Hajime Moriyasu’nun yönettiği, son derece yaratıcı ve dinamik bir Japonya takımı yer alıyor. Teknik mükemmelliğini ve taktiksel uyum yeteneğini dünya sahnesinde çoktan sergilemiş olan Samurai Blue, akıcı ve yüksek tempolu paslaşmalar ile elit son üçte bir sahada hassaslık gerektiren anlarda devreye giren tehlikeli bir pres üzerine kurulu, durmak bilmeyen bir oyun planına sahip.

Guadalupe’deki son teknoloji ürünü Monterrey Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı olacağa benziyor. Her iki takım da orta saha geçiş bölgelerinde savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı dikey hareketler belirleyici unsurlar olacak. Tunus, bu maçı taktiksel organizasyonunu sergilemek ve duran toplardan yararlanmak için ideal bir fırsat olarak görecek; Japonya ise sahaya, patlayıcı kanat oyununu bir silah olarak kullanıp Kuzey Afrikalı rakibin savunmasındaki boşlukları cezalandırmak için hevesle çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, F Grubu’ndan güvenli bir şekilde çıkmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

İsveç 5-1 Tunus

Tunus, Dünya Kupası serüvenine zorlu ve acı bir başlangıç yaptı ve Monterrey Stadyumu’nda etkili bir oyun sergileyen İsveç’e 5-1 yenildi. Kuzey Afrikalılar, maçın başlarında savunmada sağlam bir duruş sergileyemedi; İsveç'in hızlı ve fiziksel hareketlere dayalı hücum hattı, Tunus'un alçak blokunu defalarca aştı. Tunus, ikinci yarıda kısa süreli bir taktiksel direniş göstermiş olsa da, amansız baskı altında taktiksel disiplini bozuldu. F Grubu'nun en alt sırasından 2. Maç Günü'ne giren Tunus, eleme hayallerini canlı tutmak için savunmadaki büyük zayıflıklarını gidermek zorunda.

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Hollanda 2-2 Japonya

Hajime Moriyasu’nun takımı, Dallas’ta güçlü Hollanda takımı karşısında 2-2’lik dramatik bir beraberliği elde etmek için muazzam bir taktiksel esneklik ve direnç sergiledi. Samurai Blue, yüksek tempolu bir mücadelede Hollanda ile başa baş bir performans sergiledi; teknik üstünlüklerini ve akıcı geçiş oyunlarını kullanarak Avrupa'nın devlerine sürekli tehdit oluşturdu. Maçın sonlarında yoğun bir baskıya maruz kalsalar da, Japonya'nın inatçı kontratak düzeni ve disiplinli zihinsel toparlanması, puanları paylaşmalarını sağladı ve Monterrey'deki karşılaşma öncesinde onlara büyük bir psikolojik avantaj kazandırdı.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Tunus (Geçici Teknik Direktörlük): Kriz yönetimi ve savunma omurgasının yeniden inşası

Tunus Futbol Federasyonu, turnuvanın henüz ilk maçında acımasız ve tarihi bir karar alarak, İsveç’e karşı 5-1’lik feci açılış mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Modern Dünya Kupası tarihinin en hızlı teknik direktör kovulmalarından birinde, geçici teknik ekip, Tunus’un turnuvadaki hayallerini sürdürebilmesi için derhal psikolojik hasar kontrolüne ve yapısal istikrara odaklanmak zorunda.

Hollanda karşısında inanılmaz derecede keskin görünen, teknik açıdan üstün ve hızlı pas yapan Japon orta saha karşısında, 1. maçtaki bireysel hataların ve pasif markajın tekrarlanması ölümcül olacaktır. Geçici teknik direktörün acil taktiksel ayarlaması, çökmüş savunma omurgasını onarmak için derin ve sağlam bir alçak blok kurmaya odaklanmalıdır. Orta sahanın kilit isimleri Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri, hatlar arasında boşluk bırakmayı göze alamaz; alanı daraltmak, stoperleri korumak ve orta sahadan geç gelen oyuncuları takip etmek için son derece disiplinli oynamalıdırlar. Ayrıca, Tunus topu kazandığında, geçiş yapısı son derece doğrudan olmalıdır. Japonya’nın yoğun kontrpresine davetiye çıkaran yavaş bir oyun kurma denemesi yerine, Kartaca Kartalları, savunma hattındaki baskıyı azaltmak için hızlı ve dikey uzun paslar atmaya çalışmalıdır.

Japonya (Hajime Moriyasu): Son üçte bir sahada isabet ve sürekli genişlik

Hajime Moriyasu, Dallas’ta Hollanda karşısında heyecan verici bir 2-2 beraberliği sağlayan, son derece akıcı ve top hakimiyetine dayalı geçiş planını kökten değiştirmeye gerek duymuyor; ancak, ağır yaralı bir rakibi çökertmek için gerekli olan son üçte bir sahadaki isabetliliği ele almalıdır. Hızlı kombinasyonlarla Hollanda’ya her açıdan ayak uydurmasına rağmen Japonya, alçak bir blokla karşılaştığında merkezi oyun şemalarına aşırı bağımlı hale gelmemelidir.

Tunus’un 1. maç günündeki korkunç savunma performansının ardından büyük ölçüde güçlendirilecek olan savunma duvarı karşısında, orta alanlar yoğun bir şekilde tıkanacaktır. Moriyasu’nun yapacağı temel ayarlama muhtemelen kanatlardaki sayı üstünlüğüne odaklanacaktır. Orta saha oyuncularının orta üçte yavaş, dairesel pas döngülerine hapsolmasına izin vermek yerine, Samuray Maviler topu çok daha yüksek dikey hızda hareket ettirmelidir. Takefusa Kubo ve Kaoru Mitoma gibi kanat oyuncularının patlayıcı ve direkt hızlarından yararlanarak Tunus savunma hattını agresif bir şekilde genişletmek, orta sahadaki tuzakları tamamen atlayarak yüksek değerli geriye kesme pasları yaratmak için kritik öneme sahip olacaktır.

2. Maç Günü öncesinde takımla ilgili son gelişmeler nelerdir?

Tunus takım haberleri

Turnuvada hayatta kalabilmek için teknik ekip, temel taktik dayanaklarına büyük ölçüde güvenerek hızlı bir psikolojik dönüşüm gerçekleştirmelidir.

Kaptan Ellyes Skhiri, orta sahanın motor odasını organize etme konusundaki büyük sorumluluğu bir kez daha üstlenecek ve parçalanmış savunma yapısını dengelemeye çalışırken savunma yükü de çok ağır olacak. En çok merak uyandıran nokta, orta saha ve rakip ceza sahası önü bölgelerinde; takımın bu alanlarda kadro düzeninde değişiklikler yaparak savunmada daha fazla direnç ve geçişlerde daha fazla hız kazandırması bekleniyor. Orta saha oyuncuları Anis Ben Slimane ve Hannibal Mejbri, daha sıkı bir taktik düzeni sağlamak için yoğun çaba sarf ederken, Elias Achouri ve gençIsmaël Gharbi gibi yaratıcı kanat oyuncuları, savunma hattındaki baskıyı hafifletmek amacıyla daha keskin kontratak seçenekleri sunmak üzere ilk 11’de yer almak için rekabet ediyor.

Japonya takım haberleri

Hajime Moriyasu, Hollanda ile oynadıkları dramatik 2-2'lik açılış beraberliğinin ardından takımını hazırlarken çok daha olumlu bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya. Samurai Blue, Dallas'taki yüksek tempolu mücadeleden önemli bir ivmeyle çıktı ve Moriyasu, Kaoru Mitoma gibi sakatlığı bulunan kilit oyuncularını turnuva kadrosunun dışında bırakmak zorunda kaldığı için, odak noktası tamamen elindeki seçenekleri en üst düzeye çıkarmak üzerinde.

Orta sahanın lokomotifi Ao Tanaka, sahada orta sahayı sağlamlaştırma konusunda büyük bir sorumluluk üstlenecek ve muhtemelen Kaishu Sano ile birlikte yüksek enerjili, preslere dirençli bir çift pivot oluşturacak. Asıl taktiksel esneklik ise hücum bölgesinde yatıyor; Daichi Kamada, Hollanda karşısında 88. dakikada attığı dramatik beraberlik golünün ardından yaratıcı rolüne yerleşirken, Takefusa Kubo ve Ritsu Doan gibi dinamik kanat oyuncuları sahayı genişletmeye hazır. Forvet hattında ise Moriyasu, Kuzey Afrika takımlarının savunma hatlarını yormak için merkez forvet seçeneklerini rotasyona sokabilir; Ayase Ueda ve Daizen Maeda ise maçın başlangıcından itibaren durmak bilmeyen pres enerjisi ve dikey hız katmak için var güçleriyle mücadele edeceklerdir.

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Tunus - Japonya maçının kilit ikilileri

Omar Rekik - Ayase Ueda

Tunus'un İsveç'e 5-1 yenildiği maçta savunma sistemi çökmesine rağmen, stoper Omar Rekik, Hannibal Mejbri'nin ortasından ilk yarıda attığı etkileyici kafa golüyle nadir görülen bir parlak nokta olarak öne çıktı. Kartaca Kartalları’nın Monterrey Stadyumu’nda bir şans yakalayabilmesi için Rekik, bu hücumdaki ivmeyi geride bırakmalı ve tamamen çökmüş savunma hattını sağlamlaştırmaya odaklanmalı; açılış maçında takımın başına bela olan pahalıya mal olan iletişim kopukluklarını önlemek için kusursuz bir saha farkındalığı sergilemelidir.

Onu sınama görevi, Hajime Moriyasu’nun hücum hattının tehlikeli odak noktası olan Feyenoord forveti Ayase Ueda’ya düşüyor. Japonya, Hollanda karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen inanılmaz bir karakter göstererek 2-2’lik beraberliği garantilemiş olsa da, Ueda, Dallas’taki temkinli açılış maçının ardından açık oyunda çok daha keskin bir etki yaratmak isteyecektir. Ueda, fiziksel olarak güçlü savunmacıları sıkıştırmada ve dinamik ikincil koşucular için alan yaratmada üstündür; Rekik, Japon forvetin dönüp geç gelen kanat oyuncularına pas atmasını önlemek için orta bölgelerde mutlak konsantrasyon ve sıkı bir yapısal disiplin sergilemelidir.

Hannibal Mejbri - Ao Tanaka

Tunus orta sahasının duygusal itici gücü ve yaratıcı merkezi olan Hannibal Mejbri, İsveç maçında devre arasına girmeden hemen önce yaptığı alaycı ve nokta atışı asistiyle takıma hayati bir can simidi uzattı. Japonya karşısında ise taktiksel yükü kat kat artacak. Hannibal, doğal hücum içgüdülerini yoğun defansif takip ile dengelemeli; derinlere inerek orta sahadaki geçiş alanlarını daraltmalı ve Japonya’nın akıcı orta sahasının yüksek tempolu, kısa pas kombinasyonları kurmasını engellemelidir.

Bu tempoyu belirlemeye çalışan isim ise Ao Tanaka; tecrübeli kaptan Wataru Endo’nun sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından Japonya’nın orta saha motorunun kalbinde büyük bir sorumluluk üstleniyor. Kaishu Sano ile birlikte Tanaka, Samurai Blue’nun geçiş oyununda Hollanda’ya kafa kafaya mücadele etmesine yardımcı olmada kilit rol oynadı. Tanaka’ya orta sahayı kendi temposunda idare etmesi için zaman ve alan tanınırsa, üstün pas dağıtımıyla Tunus’un hatlarını rahatlıkla parçalayacak ve Takefusa Kubo ile Ritsu Doan gibi patlayıcı kanat oyuncularını serbest bırakarak Kuzey Afrika ekibinin savunma hattındaki zayıflıklarını ortaya çıkaracaktır.

F Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İlk maçların ardından F Grubu'nda kutuplaşmış bir dinamik ortaya çıktı ve bu durum, 2. maç gününü her iki takım için de tam bir baskı potası haline getirdi. Tunus, İsveç'e karşı aldığı 5-1'lik ağır yenilginin ardından sıfır puanla (-4 gol farkı) grubun en altında yer alarak Monterrey'deki bu maça giriyor. Öte yandan Japonya, Hollanda ile oynadığı heyecan verici ve dirençli 2-2 beraberliğin ardından bir puanla (0 gol farkı) çok daha istikrarlı bir konumda bulunuyor.

İsveç ve Hollanda'nın tablonun diğer ucunda karşı karşıya gelmesiyle, bu doğrudan karşılaşma, her iki ülkenin de grup maçlarının sonuna doğru matematiksel senaryoları açısından belirleyici bir dönüm noktası niteliğinde.

Japonya kazanırsa

Hajime Moriyasu’nun takımının alacağı bir galibiyet, Samurai Blue’yu 4 puana taşıyarak onları 32’li tur için eleme eşiğine getirecektir. İsveç-Hollanda maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Japonya’yı F Grubu’nda liderlik mücadelesine girebilecek en iyi konuma getirebilir. En önemlisi, bu galibiyet Japonya’ya son maçta İsveç karşısında sadece bir beraberlikle turu garantileme lüksünü verirken, Tunus’u sıfır puanda tamamen dondurur ve Kuzey Afrikalıları matematiksel olarak elenmenin eşiğine itecektir.

Tunus kazanırsa

Sabri Lamouchi’nin oyuncuları dış gürültüyü görmezden gelip üç puanı alırlarsa, turnuva umutları tamamen yenilenecek ve grup yarışı yeniden başa dönecektir. 3 puana ulaşan Tunus, eleme yarışına yeniden dahil olacak ve Hollanda ile oynayacağı belirleyici son gün karşılaşması öncesinde büyük bir psikolojik avantaj elde edecektir. Buna karşılık, bu senaryo Japonya’yı tek puanda donduracak, onları Tunus’un altına düşürecek ve Samuray Mavileri’ni, tur atlama şansı elde etmek için grubun ağır toplarından İsveç ile oynayacakları, yüksek baskı altında, kazanılması zorunlu bir son maça zorlayacaktır.

Beraberlik senaryosu

Bir başka beraberlik sonucu, Japonya’yı iki puana taşırken Tunus’a bir puanla hayati bir umut ışığı verecek ve grubun kaderinin kaotik, her şeyin belirleneceği son maç gününde karara bağlanmasına yol açacaktır. Bir beraberlik, matematiksel olarak her iki ülkenin de hayatta kalmasını sağlar, ancak güvenlik marjlarını ciddi şekilde daraltır. Bu durumda Japonya, ilk iki sırayı garantilemek için galibiyetin muhtemelen zorunlu olduğunu bilerek İsveç ile karşılaşacak; Tunus ise Hollanda karşısında aynı derecede yüksek baskı altında, kazanması gereken zorlu bir maça çıkacak ve karmaşık üçüncü sıra eşitlik kurallarına başvurmamak için önemli bir gol farkı elde etmesi gerekecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Tunus'un teknik direktörlüğünü Sabri Lamouchi yapıyor; ancak kadroda şu anda teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Bu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecektir.

Japonya, Hajime Moriyasu yönetiminde maça çıkacak; mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Muhtemel ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Kadro güncellemeleri maç öncesinde bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Tunus, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak kötü bir formda maça geliyor. En son 15 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında İsveç'e 5-1 yenildi. Bundan önce, 6 Haziran'da Belçika ile oynadıkları hazırlık maçında 5-0 mağlup olmuşlar ve 1 Haziran'da Avusturya'ya 1-0 yenilmişlerdi. Kanada ile golsüz berabere kalmaları ve Haiti'yi 1-0 yenmeleri, bu süreçteki tek olumlu sonuçları oldu. Tunus, bu beş maçta sadece iki gol atarken 11 gol yedi.

Japonya’nın son dönemdeki performansı ise son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlikten oluşuyor. En son sonuçları, 14 Haziran’daki Dünya Kupası açılış maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalmalarıydı. Bundan önce, 31 Mayıs’ta İzlanda’yı 1-0 yendiler, Mart ayında Wembley’de İngiltere’yi 1-0 mağlup ettiler ve aynı uluslararası maç döneminde İskoçya’yı 1-0 yendiler. Kasım 2025'te Bolivya'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyet, bu beş maçlık seriyi tamamlıyor. Japonya, bu maçlarda yedi gol atarken, iki gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, 17 Ekim 2023 tarihinde Japonya’nın ev sahipliğinde oynanan bir hazırlık maçında Japonya’nın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Kayıtlara geçen dört maçta Japonya, üç galibiyetle Tunus'un tek galibiyetine karşı açık bir üstünlük sergiliyor. Tunus'un tek galibiyeti, 14 Haziran 2022'de Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan bir dostluk maçında, Japonya'yı 3-0 yenerek elde etti. Veri setindeki en eski karşılaşma, 14 Haziran 2002'de Tunus'un ev sahipliğinde oynanan ve Tunus'un Japonya'ya 2-0 yenildiği 2002 Dünya Kupası maçına dayanıyor.

Puan Durumu



