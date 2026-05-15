Tunus, Hollanda milli takımında dört kez forma giymiş bir oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etti

Tunus, Cuma günü Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirdi. 26 kişilik kadroda, Hollanda doğumlu Omar Rekik de yer alıyor. Tunus milli takımı, 26 Haziran'da Dünya Kupası grup aşamasında Hollanda milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Hollanda milli takımında dört kez forma giyen Karim Rekik'in kardeşi, Slovenya'nın NK Maribor takımında forma giyiyor. Omar Rekik (24), birkaç yıl öncesine kadar Sparta Rotterdam'da forma giymişti ve PSV ile Feyenoord'un altyapılarında yetişmişti.

Tunus için ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası, 15 Haziran'da İsveç ile oynanacak maçla başlayacak. 21 Haziran'da F Grubu'nda Japonya ile karşılaşacak olan Tunus, grup aşamasını beş gün sonra Hollanda milli takımıyla oynayacağı maçla tamamlayacak.

Kadrodaki en tanınmış isim, Burnley'de Zian Flemming'in takım arkadaşı olan Hannibal Mejbri. Orta saha oyuncusu, geçmişte Manchester United ve Sevilla formalarını giymişti. Rani Khedira ise 2014 yılında Almanya ile dünya şampiyonluğuna ulaşan Sami Khedira'nın kardeşi.

Tunus'un Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassen (Es Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Defans: Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (US Monastir), Montassar Talbi (FC Lorient), Adem Arous (Kasimpasa), Omar Rekik (NK Maribor), Ali Abdi (OGC Nice), Mohamed Ben Hmida (Esperance)

Orta saha: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norwich City), Rani Khedira (Union Berlin), Mortada Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (FC Augsburg), Mohamed Hadj-Mahmoud (FC Lugano), Hannibal Mejrbi (Burnley)

Forvet: Elias Saad (Hannover 96), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Elias Achouri (FC Kopenhag), Sebastien Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dinamo Maçhıkala), Firas Chawat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).