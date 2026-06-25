Hollanda, bu Perşembe (25 Haziran) Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’nda Tunus karşısında ivmesini sürdürmeyi ve eleme turlarına kalmayı hedefliyor; bu, katıldıkları her Dünya Kupası’nda başardıkları bir başarıdır.

F Grubu karşılaşması için bilet almak isteyen taraftarlar, 2026 turnuvasındaki önceki maçlara bakılırsa, kale önlerinde bolca hareketlilik bekliyor olacak.

İki mağlubiyetin ardından bu maçtan sonra eve dönecek olan Tunus, İsveç’e karşı 6 gol ve Japonya’ya karşı 4 gol atılan karşılaşmalarda yer alırken, Hollanda ise Japonya ile 2-2 berabere kaldı ve İsveç’i 5-1 mağlup etti.

Tunus - Hollanda maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Bilet 25 Haziran Perşembe Tunus - Hollanda (18:00 CDT) Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field (Kansas City) Bilet

Tunus'un 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 14 Haziran Pazar İsveç - Tunus (20:00 CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Meksika) 5-1 20 Haziran Cumartesi Tunus - Japonya (22:00 CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Meksika) 0-4 25 Haziran Perşembe Tunus - Hollanda (18:00 CDT) Arrowhead'deki GEHA Field ( Kansas City) Biletler

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 14 Haziran Pazar Hollanda - Japonya (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington, Dallas) 2-2 20 Haziran Cumartesi Hollanda - İsveç (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) 5-1 25 Haziran Perşembe Tunus - Hollanda (18:00 CDT) Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field ( Kansas City ) Biletler

Tunus - Hollanda maç biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Tunus - Hollanda Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Tunus - Hollanda maçı, Amerika Birleşik Devletleri’nin en gürültülü ve en simgesel spor mekanlarından biri olan Missouri eyaletinin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’da oynanacak.

Öncelikle NFL'nin Kansas City Chiefs takımının evi olarak bilinen stadyum, heyecan verici atmosferi ve coşkulu seyircileriyle dünya çapında bir ün kazanmıştır.

Arrowhead Stadyumu’nun FIFA Dünya Kupası maçları sırasında 70.000’den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor; bu da stadyumu 2026 turnuvası için seçilen en önemli mekanlardan biri haline getiriyor.

Büyük turnuvalarda geleneksel olarak çok sayıda taraftarla seyahat eden Hollanda taraftarları ve maç günlerinde canlı ve coşkulu bir atmosfer yaratmasıyla tanınan Tunus taraftarları sayesinde, atmosferin özellikle yoğun olması bekleniyor.