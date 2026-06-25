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Tunus - Hollanda maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Arrowhead’deki GEHA Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Tunus
Hollanda
H. Mejbri
V. van Dijk

Tunus - Hollanda maçını izlemek için Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebilirsiniz?

Hollanda, bu Perşembe (25 Haziran) Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’nda Tunus karşısında ivmesini sürdürmeyi ve eleme turlarına kalmayı hedefliyor; bu, katıldıkları her Dünya Kupası’nda başardıkları bir başarıdır.

F Grubu karşılaşması için bilet almak isteyen taraftarlar, 2026 turnuvasındaki önceki maçlara bakılırsa, kale önlerinde bolca hareketlilik bekliyor olacak.

İki mağlubiyetin ardından bu maçtan sonra eve dönecek olan Tunus, İsveç’e karşı 6 gol ve Japonya’ya karşı 4 gol atılan karşılaşmalarda yer alırken, Hollanda ise Japonya ile 2-2 berabere kaldı ve İsveç’i 5-1 mağlup etti.

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Tunus - Hollanda maçı ne zaman?

TarihMaç (yerel başlama saati)MekanBilet
25 Haziran PerşembeTunus - Hollanda (18:00 CDT)Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field (Kansas City)Bilet

Tunus'un 2026 Dünya Kupası maç programı

TarihMaç (yerel başlama saati)MekanSon Skor / Biletler
14 Haziran Pazarİsveç - Tunus (20:00 CST)Estadio BBVA (Guadalupe, Meksika)5-1
20 Haziran CumartesiTunus - Japonya (22:00 CST)Estadio BBVA (Guadalupe, Meksika)0-4
25 Haziran PerşembeTunus - Hollanda (18:00 CDT) Arrowhead'deki GEHA Field (Kansas City)Biletler

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası maç programı

TarihMaç (yerel başlama saati)MekanSon Skor / Biletler
14 Haziran Pazar Hollanda - Japonya (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington, Dallas)2-2
20 Haziran CumartesiHollanda - İsveç (12:00 CDT)NRG Stadyumu (Houston)5-1
25 Haziran PerşembeTunus - Hollanda (18:00 CDT)Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field (Kansas City)Biletler

Tunus - Hollanda maç biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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Tunus - Hollanda Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

KategoriGrup AşamasıSon 32 - Çeyrek FinallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730 $
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 $ - 120 $150 $ - 350 $400 $ - 2.030 $

Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Tunus - Hollanda maçı, Amerika Birleşik Devletleri’nin en gürültülü ve en simgesel spor mekanlarından biri olan Missouri eyaletinin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’da oynanacak.

Öncelikle NFL'nin Kansas City Chiefs takımının evi olarak bilinen stadyum, heyecan verici atmosferi ve coşkulu seyircileriyle dünya çapında bir ün kazanmıştır.

Arrowhead Stadyumu’nun FIFA Dünya Kupası maçları sırasında 70.000’den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor; bu da stadyumu 2026 turnuvası için seçilen en önemli mekanlardan biri haline getiriyor.

Büyük turnuvalarda geleneksel olarak çok sayıda taraftarla seyahat eden Hollanda taraftarları ve maç günlerinde canlı ve coşkulu bir atmosfer yaratmasıyla tanınan Tunus taraftarları sayesinde, atmosferin özellikle yoğun olması bekleniyor.

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