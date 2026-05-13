2026 FIFA Dünya Kupası maçlarından birinde Tunus, 25 Haziran'da Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nun GEHA Field sahasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda'nın turnuvanın favorileri arasında yer alması ve Tunus'un futbolun en büyük sahnesinde bir kez daha adından söz ettirmeyi hedeflemesi nedeniyle, turnuva yaklaştıkça bilet talebinin hızla artması bekleniyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama paketleri, stadyum bilgileri ve biletler sınırlı hale gelmeden önce taraftarların çevrimiçi olarak yerlerini nasıl ayırtabilecekleri dahil olmak üzere, Tunus - Hollanda maçına bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Tunus - Hollanda maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 25 Haziran 2026 - 20:00 Tunus - Hollanda Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas City Bilet

Tunus 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan ve Şehir Biletler 14 Haziran 2026 İsveç - Tunus Estadio BBVA Monterrey, Meksika Bilet 20 Haziran 2026 Tunus - Japonya Estadio BBVA Monterrey, Meksika Bilet 25 Haziran 2026 Tunus - Hollanda GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, MO, ABD Bilet

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan ve Şehir Durum 14 Haziran 2026 Hollanda - Japonya AT&T Stadyumu, Dallas (Arlington), Teksas Bilet 20 Haziran 2026 Hollanda - İsveç NRG Stadyumu, Houston, Teksas Bilet 25 Haziran 2026 Tunus - Hollanda Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas City, MO Bilet

Tunus - Hollanda maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Tunus - Hollanda maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, çekiliş satışları ve son “ilk gelen alır” dönemleri de dahil olmak üzere bilet stokunu aşamalı olarak piyasaya sürmeye devam ediyor.

FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, doğrulanmış yeniden satış biletlerini doğrudan FIFA'nın resmi yeniden satış platformu üzerinden satın alabilirler.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi platformlar, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için bilet temin etmenin alternatif bir yolu olmaya devam ediyor.

Ağırlama paketleri: Premium ağırlama paketleri arasında lüks koltuklar, lounge erişimi, kaliteli yemekler ve maç günü özel deneyimleri yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin tamamının tamamen dijital olması ve FIFA'nın resmi mobil bilet satış uygulaması üzerinden yönetilmesi bekleniyor.

Taraftarlara, özellikle Hollanda gibi büyük Avrupa ülkelerinin yer aldığı maçlar için en düşük fiyatları garantilemek amacıyla erken satın almaları tavsiye edilir.

Tunus - Hollanda maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik bilet fiyatlandırması uygulamasını başlattı; bu, fiyatların koltuk kategorisine, talebe ve turnuva aşamasına göre değişeceği anlamına geliyor.

Grup aşaması maçları, Dünya Kupası'nı canlı izlemenin en ucuz yolu olmaya devam ediyor, ancak Hollanda gibi üst sıralarda yer alan ülkelerin oynadığı maçların hem resmi hem de yeniden satış platformlarında yoğun talep görmesi bekleniyor.

Tunus - Hollanda maçının en ucuz biletlerinin, koltuk konumuna ve bilet stok durumuna bağlı olarak şu anda yaklaşık 80 ila 150 dolar arasında olması bekleniyor.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 420 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 300 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 220 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

En düşük fiyatları arayan taraftarlar, maç gününe yaklaştıkça bilet fiyatlarında önemli dalgalanmalar olabileceğinden, yeniden satış platformlarını düzenli olarak takip etmelidir.

Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Tunus - Hollanda maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en gürültülü ve en ikonik spor mekanlarından biri olan Missouri, Kansas City'deki GEHA Field at Arrowhead Stadium'da oynanacak.

Öncelikle NFL'nin Kansas City Chiefs takımının evi olarak bilinen stadyum, heyecan verici atmosferi ve tutkulu seyircisiyle dünya çapında bir üne kavuşmuştur.

Arrowhead Stadyumu'nun FIFA Dünya Kupası maçları sırasında 70.000'den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor, bu da stadyumu 2026 turnuvası için seçilen en önemli mekanlardan biri haline getiriyor.

Büyük turnuvalarda geleneksel olarak çok sayıda taraftarın seyahat ettiği Hollanda taraftarları ve maç günlerinde canlı ve tutkulu bir atmosfer yaratmasıyla tanınan Tunus taraftarları nedeniyle, atmosferin özellikle yoğun olması bekleniyor.