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Tunus - Hollanda maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Arrowhead'deki GEHA Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
Tunus
Norveç
H. Mejbri
V. van Dijk

Tunus-Hollanda maçını izlemek için Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebileceğinizi tam olarak şöyle açıklayalım

Tunus, 25 Haziran'da Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nun GEHA Field sahasında Hollanda ile karşılaşacak.

Hollanda, turnuvanın favorileri arasında yer alırken, Tunus da futbolun en büyük sahnesinde bir kez daha adından söz ettirmeyi hedefliyor. Bu nedenle bilet talebi yüksek ve muhtemelen artmaya devam edecek.

GOAL, fiyatlar ve stadyum bilgileri dahil olmak üzere Tunus - Hollanda maç biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

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Tunus - Hollanda Dünya Kupası maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaçYerBilet
25 Haziran 2026Tunus - HollandaArrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas CityBilet

Tunus 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçMekan ve ŞehirBilet
14 Haziran 2026İsveç - TunusEstadio BBVA Monterrey, Meksika Bilet
20 Haziran 2026Tunus - JaponyaEstadio BBVA Monterrey, Meksika Bilet
25 Haziran 2026Tunus - HollandaGEHA Field at Arrowhead, Kansas City, MO, ABDBilet

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçMekan ve ŞehirDurum
14 Haziran 2026Hollanda - JaponyaAT&T Stadyumu, Dallas (Arlington), Teksas Bilet
20 Haziran 2026Hollanda - İsveçNRG Stadyumu, Houston, Teksas Bilet
25 Haziran 2026Tunus - HollandaArrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas City, MO Bilet

Tunus - Hollanda maç biletlerini nasıl alabilirim?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten itibaren FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? İşte tüm yeniden satış seçenekleri:

  • Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.
  • Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.
  • StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

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Tunus - Hollanda Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

KategoriGrup AşamasıSon 32 - Çeyrek FinallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 $ - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Tunus - Hollanda maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en gürültülü ve en ikonik spor mekanlarından biri olan Missouri, Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'da oynanacak.

Öncelikle NFL'nin Kansas City Chiefs takımının evi olarak bilinen stadyum, heyecan verici atmosferi ve tutkulu seyircileriyle dünya çapında bir üne kavuşmuştur.

Arrowhead Stadyumu'nun FIFA Dünya Kupası maçları sırasında 70.000'den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor, bu da stadyumu 2026 turnuvası için seçilen en önemli mekanlardan biri haline getiriyor.

Büyük turnuvalarda geleneksel olarak çok sayıda taraftarın seyahat ettiği Hollanda taraftarları ve maç günlerinde canlı ve tutkulu bir atmosfer yaratmasıyla tanınan Tunus taraftarları sayesinde, atmosferin özellikle yoğun olması bekleniyor.

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