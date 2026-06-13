Tunus, 25 Haziran'da Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nun GEHA Field sahasında Hollanda ile karşılaşacak.

Hollanda, turnuvanın favorileri arasında yer alırken, Tunus da futbolun en büyük sahnesinde bir kez daha adından söz ettirmeyi hedefliyor. Bu nedenle bilet talebi yüksek ve muhtemelen artmaya devam edecek.

GOAL, fiyatlar ve stadyum bilgileri dahil olmak üzere Tunus - Hollanda maç biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Tunus - Hollanda Dünya Kupası maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 25 Haziran 2026 Tunus - Hollanda Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas City Bilet

Tunus 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan ve Şehir Bilet 14 Haziran 2026 İsveç - Tunus Estadio BBVA Monterrey, Meksika Bilet 20 Haziran 2026 Tunus - Japonya Estadio BBVA Monterrey, Meksika Bilet 25 Haziran 2026 Tunus - Hollanda GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, MO, ABD Bilet

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan ve Şehir Durum 14 Haziran 2026 Hollanda - Japonya AT&T Stadyumu, Dallas (Arlington), Teksas Bilet 20 Haziran 2026 Hollanda - İsveç NRG Stadyumu, Houston, Teksas Bilet 25 Haziran 2026 Tunus - Hollanda Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, Kansas City, MO Bilet

Tunus - Hollanda maç biletlerini nasıl alabilirim?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten itibaren FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? İşte tüm yeniden satış seçenekleri:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

Tunus - Hollanda Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Tunus - Hollanda maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en gürültülü ve en ikonik spor mekanlarından biri olan Missouri, Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'da oynanacak.

Öncelikle NFL'nin Kansas City Chiefs takımının evi olarak bilinen stadyum, heyecan verici atmosferi ve tutkulu seyircileriyle dünya çapında bir üne kavuşmuştur.

Arrowhead Stadyumu'nun FIFA Dünya Kupası maçları sırasında 70.000'den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor, bu da stadyumu 2026 turnuvası için seçilen en önemli mekanlardan biri haline getiriyor.

Büyük turnuvalarda geleneksel olarak çok sayıda taraftarın seyahat ettiği Hollanda taraftarları ve maç günlerinde canlı ve tutkulu bir atmosfer yaratmasıyla tanınan Tunus taraftarları sayesinde, atmosferin özellikle yoğun olması bekleniyor.