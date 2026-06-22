Tunus - Hollanda 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. F Kansas City Stadium

Tunus - Hollanda maçı 25 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00 EST ve 23:00 GMT'de başlayacak.

Maçla ilgili bilgiler ve diğer analizler

Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda takımı, Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından İsveç'i 5-1'lik ezici bir skorla mağlup ederek son grup maçına büyük bir özgüvenle giriyor. Hollanda'nın sağ kanadı özellikle etkili oldu; Inter Milan'ın bek oyuncusu Denzel Dumfries, üst üste yaptığı koşular ve Cody Gakpo ile kurduğu etkili kombinasyonlarla sürekli bir tehdit oluşturdu.

Tunus'un Kartaca Kartalları, İsveç'e (5-1) ve Japonya'ya (4-0) karşı arka arkaya aldığı ağır yenilgilerin ardından matematiksel olarak elenmiş durumda; bu nedenle, İsveç yenilgisinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'yi görevden alıp efsanevi Fransız Herve Renard'ı göreve getiren çalkantılı bir kampanya sonrasında, bu maçta sadece gurur için oynuyorlar.

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Tunus’un kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Tunus'un bel kemiğini orta saha oyuncusu ve kaptan Ellyes Skhiri, yaratıcı motor Hannibal Mejbri ve dinamik kanat oyuncusu Elias Achouri oluşturuyor. Takımın her zamanki savunma disiplini ve organizasyonu ilk iki maç gününde ortadan kayboldu; bu nedenle yeni teknik direktör Renard, Hollanda'nın turnuvadan elenmesini sağlamak amacıyla takımını bu maça hazırlayacaktır.

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Hollanda'nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Kaptan Virgil van Dijk, Hollanda savunmasının temel direği olmaya devam ediyor. Son derece deneyimli 34 yaşındaki oyuncu, heyecan verici ve genç bir kadroya liderlik edecek.

Hollanda, sağ bek pozisyonunda şanslı; Inter Milan'dan Denzel Dumfries, Hollanda'nın İsveç'i 5-1 mağlup ettiği maçta iki asist kaydetti.

Orta sahanın merkezinde ise her şey FC Barcelona’nın ritim makinesi Frenkie de Jong üzerinden işliyor. 63 yaşındaki teknik direktör Ronald Koeman’ın görevi, Dünya Kupası’nda beklentilerin altında kalan takımlardan birini tarihindeki ilk şampiyonluğa taşımak.

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Tunus'un Muhtemel İlk 11'i

Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Shkiri, Abdi; Saad, Mejbri; Tounekti.

Hollanda'nın Muhtemel İlk 11'i

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Tunus'un 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Defans: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance), Dylan Bronn (Servette Cenevre), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Bern).

Orta saha oyuncuları: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).

Forvetler: Elias Achouri (FC Kopenhag), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

Hollanda'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Defans oyuncuları: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Orta saha oyuncuları: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsilya), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Forvetler: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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Takım haberleri ve kadrolar

Tunus, İsveç'e karşı aldığı açılış maçı yenilgisinin ardından Sabri Lamouchi'nin görevden alınmasının ardından geçici olarak yönetiliyor. Şu anda kadroda teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 de açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler bekleniyor.

Hollanda'nın teknik direktörlüğünü Ronald Koeman yürütüyor. Şu aşamada mevcut verilerde teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 kadrosu da henüz açıklanmadı. Kadroyla ilgili daha fazla bilgi, elde edilir edilmez eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Tunus, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak kötü bir formda sahaya çıkıyor. Takımın en son maçı, 15 Haziran’da İsveç’e karşı Dünya Kupası’nda 5-1 yenildikleri karşılaşmaydı; bu sonuç, teknik direktörün görevden alınmasına da yol açtı. Bundan önce, 6 Haziran'da Belçika ile oynadıkları hazırlık maçında 5-0 mağlup olmuşlar ve 1 Haziran'da Avusturya'ya 1-0 yenilmişlerdi. Kanada ile golsüz berabere kaldıkları maç ve Haiti'yi 1-0 mağlup ettikleri maç, bu süreçteki tek olumlu sonuçları oldu. Tunus, bu beş maçta sadece iki gol atarken, 12 gol yedi.

Hollanda ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet kaydetti. En son sonuçları, 14 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Japonya ile 2-2 berabere kalmalarıydı; bu maçta iki kez öne geçtiler, ancak son dakikalarda bir kafa golü yediler. Bundan önce, 8 Haziran'da oynadıkları hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-1 yendiler ve 3 Haziran'da Cezayir'e 1-0 yenildiler. Ekvador ile berabere kaldıkları maç ve Norveç'e karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet, bu beş maçlık seriyi tamamlıyor. Hollanda, bu maçlarda yedi gol atarken beş gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

TUN Son maç NED 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Tunus 1 - 1 Hollanda 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki takım arasında kayıtlara geçen tek karşılaşma, 11 Şubat 2009'da Tunus'un ev sahibi olarak oynadığı ve 1-1 biten bir hazırlık maçıydı. Veri setinde sadece bir maç bulunduğu için, karşılıklı maç geçmişinden daha geniş bir eğilim çıkarılması mümkün değildir.

Puan Durumu

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Tunus şu anda dördüncü, Hollanda ise üçüncü sırada yer alıyor.