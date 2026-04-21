Tunus futbol biletleri nasıl alınır: Milli takımın 2026 fikstürü, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Kartaca Kartalları, futbol tarihlerinin en önemli yıllarından birine hazırlanıyor.

Afrika'nın en istikrarlı ve deneyimli takımlarından biri olan Tunus, dünya sahnesinde önemli bir yer edinmiştir ve 2026'da, 2026 FIFA Dünya Kupası kampanyası kapsamında yüksek tempolu taktiksel oyun stilini Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stadyumlara taşıyacak.

Zorlu bir eleme dönemi ve 2026 yılının başlarında uluslararası maçlar sırasında taktiksel ince ayarlamaların ardından Tunus, dünyanın en iyi takımlarıyla karşılaşmaya hazır.

GOAL, en son maç detayları, stadyum bilgileri ve biletlerinizi garantilemenin en güvenilir yolları konusunda size yardımcı oluyor.

Tunus'un yaklaşan futbol maçları ne zaman?

Tunus'un 2026 programı, FIFA Dünya Kupası'ndaki F Grubu maçlarıyla başlıyor. Takım, Meksika'da yolculuğuna başlayacak ve ardından Hollanda ile oynayacağı büyük maç için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 1 Haziran 2026, 21:45 Avusturya - Tunus Ernst-Happel-Stadion, Viyana Bilet 6 Haziran 2026, 16:00 Belçika - Tunus Kral Baudouin Stadyumu, Brüksel Bilet 15 Haziran 2026, 05:00 İsveç - Tunus Estadio Monterrey, Meksika Bilet 21 Haziran 2026, 07:00 Tunus - Japonya Estadio Monterrey, Meksika Bilet 26 Haziran 2026, 02:00 Tunus - Hollanda Arrowhead Stadyumu, Kansas City, ABD Bilet

Tunus futbol biletleri nereden alınır?

Tunus biletlerini satın almanın başlıca yöntemi, maçın türüne büyük ölçüde bağlıdır.

Avusturya veya Belçika ile oynananlar gibi Avrupa'da düzenlenen hazırlık maçlarının biletleri genellikle ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından yönetilir. Taraftarlar bu biletleri genellikle KBVB (Belçika) veya ÖFB (Avusturya) web siteleri gibi resmi portallardan temin edebilir.

FIFA Dünya Kupası maçları için, resmi FIFA Bilet Portalı birincil satışların ana kaynağıdır. Ancak, etkinliğin küresel ölçeği nedeniyle, bu biletler genellikle aylar öncesinden bir çekiliş sistemi aracılığıyla satılır ve bu da ilk aşamalarda birçok taraftarın eli boş kalmasına neden olur.

Genel çekilişi kaçıranlar veya belirli koltuk düzenlemeleri arayanlar için StubHub gibi ikincil pazar yerleri başka bir alternatif olabilir.

Tunus futbol biletleri ne kadar?

Tunus maçlarının bilet fiyatları, maçın önemi ve oynanacağı yere göre önemli ölçüde değişir.

Dostluk maçları nispeten uygun fiyatlı olsa da, Dünya Kupası maçları daha pahalıdır.

En Ucuz Biletler: Dünya Kupası grup aşaması maçları için, genellikle ev sahibi ülkenin vatandaşlarına ayrılan Kategori 4 biletlerin fiyatları 60 dolardan başlıyor. Yabancı taraftarlar için ise Kategori 3 koltukların fiyatları genellikle 140 ila 185 dolar arasında değişiyor. İsveç ile oynanacak açılış maçı için ikincil piyasa fiyatları şu anda yaklaşık 313 dolardan başlıyor.

Orta Sınıf: Köşelerden ve orta-üst katlardan daha iyi manzaraya sahip Kategori 2 biletlerin fiyatları genellikle 380 ila 430 dolar arasında değişmektedir.

Köşelerden ve orta-üst katlardan daha iyi manzaraya sahip Kategori 2 biletlerin fiyatları genellikle 380 ila 430 dolar arasında değişmektedir. Premium/Ağırlama: Lüks bir deneyim arayan taraftarlar için ağırlama paketleri mevcuttur. Bunlar, Pitchside Lounge'dan VIP Trophy Lounge'lara kadar çeşitlilik gösterir. Bu seçkin deneyimlerin fiyatları kişi başı 1.400 dolardan başlar ve çok maçlı stadyum serisi paketleri için 8.000 doları aşabilir.

Tunus futbol biletleri ne zaman satışa çıkar?

Haziran ayındaki dostluk maçları için biletler genellikle etkinlikten dört ila sekiz hafta önce satışa çıkar.

Taraftarlar, Tunuslu taraftarlar için ayrılan biletler hakkındaki duyuruları takip etmek için Tunus Futbol Federasyonu'nun (FTF) resmi sosyal medya kanallarını takip etmelidir.

Dünya Kupası biletleri farklı aşamalarda satışa sunulur. İlk rastgele seçim çekilişinin ardından, FIFA genellikle "İlk Gelen İlk Alır" aşamasını başlatır, ardından final maç gününe kadar süren "Son Dakika Satış" aşaması gelir.

İkincil pazarlar bu süre boyunca aktif kalır ve fiziksel veya dijital biletler ilk alıcılara dağıtıldıktan sonra genellikle biletlerin mevcudiyetinde bir artış görülür.

Mekanlar hakkında bilmeniz gereken her şey

Estadio Monterrey (Monterrey, Meksika)

Estadio BBVA olarak da bilinen bu muhteşem stadyum, dağ manzarası ve modern tasarımıyla ünlüdür.

Meksika'nın önde gelen stadyumlarından biri olan bu tesis, Tunus'un ilk iki grup maçına ev sahipliği yapacak.

Stadyumun samimi atmosferi, taraftarların üst katlardan bile sahadaki aksiyonu mükemmel bir şekilde izleyebilmesini sağlıyor. Guadalupe semtinde bulunan stadyuma, Monterrey şehir merkezinden yerel metro ağı ve servis otobüsleri ile kolayca ulaşılabilir.

Arrowhead Stadyumu (Kansas City, ABD)

Resmi adı GEHA Field at Arrowhead Stadium olan bu stadyum, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ikonik spor tesislerinden biridir.

Her ne kadar öncelikle NFL'nin Kansas City Chiefs takımının evi olsa da, 70.000'den fazla kapasitesiyle dünya standartlarında bir futbol sahasıdır. Dünyanın en gürültülü açık hava spor stadyumu rekorunu elinde bulundurmaktadır, bu da Tunus ile Hollanda arasındaki maçın atmosferinin kulakları sağır edecek kadar gürültülü olacağı anlamına gelir.

Taraftarlar, yoğun trafik nedeniyle uzun bir yolculuğa hazırlıklı olmalı veya Kansas City şehir merkezinden sağlanan özel turnuva servis hizmetlerini kullanmalıdır.

Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel, Belçika)

Avrupa futbolunda tarihi bir mekan olan bu stadyum, Tunus'un Belçika ile oynayacağı son hazırlık maçına ev sahipliği yapacak.

Brüksel'in Heysel platosunda bulunan stadyum, klasik bir çanak stadyum atmosferi sunuyor. Stadyum kapılarının hemen dışında bulunan Kral Baudouin metro istasyonu (Hat 6) sayesinde toplu taşıma ile ulaşım son derece kolaydır.