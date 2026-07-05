Tunus Efsanesi: Fas şans eseri eleme turunu geçmedi… Dünya Kupası şampiyonluğu için yarışıyor

Tunus milli takımının efsanesi Tarek Diab, Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesini övdü.

Fas, Kanada'yı 3-0'lık haklı bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Fransa ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.

Diyab, X sitesindeki hesabından paylaştığı bir videoda, “Faslı yetkililere, krala, hükümete ve halka tebrikler, çünkü Fas milli takımı bu noktaya tesadüfen, şans eseri ya da rastgele gelmedi” dedi.

"Fas'ın eleme turuna kalması şans eseri olmadı, uzun yıllar boyunca sürdürülen ciddi çalışmaların sonucudur" diye devam etti.

Ziyab, “Fas, spor için sağlam bir planlama yaparak, en üst düzeyde antrenman merkezleri ve stadyumlar açarak, seçkin bir altyapı oluşturmak için çok para harcadı” dedi.

Ayrıca, “Fas, Arap ve Afrika coğrafyasının sınırlarını aşarak dünyaya açıldı; Dünya Kupası’nı kazanmak için mücadele ediyor ve Fransa ve Arjantin gibi büyük takımlarla boy ölçüşüyor” dedi.

Son olarak, “Bu yılki Dünya Kupası’nda Fas milli takımının rakiplerine kendi oyun tarzını dayattığını gördük; bu durum Brezilya ve Hollanda maçlarında da yaşandı” diye ekledi.