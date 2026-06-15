Futbol federasyonu, Sabri Lamouchi'nin Tunus milli takım teknik direktörlüğünden görevden alındığını doğruladı. Bu karar, Dünya Kupası'nın açılış maçında İsveç'e karşı alınan 5-1'lik ağır yenilginin doğrudan bir sonucu olarak geldi.

Tunus, Dünya Kupası elemelerini tek bir gol bile yemeden tamamlamışken, İsveç karşısında beş gol yedi. Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Belçika karşısında da durum aynıydı.

"Bu, takım olarak ve tüm Tunus için utanç verici bir durum," dedi savunma oyuncusu Omar Rekik, İsveç'e karşı kaybedilen maçın ardından. "Bu kötü performansın ardından kendimize aynaya bakmalıyız."

"Önce kendimizi eleştirmeli ve hatalarımızı düzeltmeye çalışmalıyız. Herkese elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza ve daha iyi bir performans sergilemek için her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz," dedi Rekik.

Bu endişe verici gelişmeler, Lamouchi'nin görevden alınmasına kesin olarak yol açtı. Halefi şimdiden belli: Mondher Kebaier, Dünya Kupası süresince geçici milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenecek. Kebaier, 2025 yılından beri Tunus Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Kebaier için bu beklenmedik dönüş, 2019 ile 2022 yılları arasında Tunus milli takımının teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra, en üst düzeyde kendini kanıtlamak için yeni bir fırsat anlamına geliyor. O dönemde Arap Kupası'nda finale, Afrika Kupası'nda çeyrek finale yükselmek gibi sağlam sonuçlar elde etse de, takımı sık sık konservatif oyun sergilemesi ve yaratıcılık eksikliği nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Sonunda, performansın federasyonun ve taraftarların beklentilerini karşılamaması nedeniyle 2022 Afrika Kupası'nın ardından görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi, kısa sürede takımda istikrarı yeniden sağlamak ve Dünya Kupası'ndaki hasarı sınırlamak gibi zor bir görevle karşı karşıya.