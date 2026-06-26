Tunus, Dünya Kupası'nın son sıralarından çıktı... Ve bir Arap milli takımı onun yerini aldı!

Irak milli takımının grup maçlarının sonunda Senegal’e 0-5 yenilmesinin ardından Tunus, 2026 Dünya Kupası genel sıralamasında 48. (son) sırada yer almayacağını resmen garantiledi; Tunus, alt sıralar mücadelesinde attığı gol farkıyla Irak’ın önüne geçti.

Resmi sonuçlara göre, Tunus ve Irak milli takımları yedikleri gol sayısında (her ikisi de 12 gol) eşit kaldı; ancak Tunus, attığı iki golle Irak’ın tek golüne karşı üstünlük sağlayarak 47. sırayı elde etti ve son sırayı Irak’a bıraktı.

Irak milli takımının turnuvadaki serüveni başından itibaren zorlu geçti; önce Norveç’e 1-4, ardından Fransa’ya 3-0 yenildi ve son olarak Senegal’e 5-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı. 3 maçta sadece 1 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Tunus milli takımı ise İsveç’e karşı 1-5’lik ağır bir mağlubiyetle turnuvaya başladı; bu maç, teknik direktör Sabri Lamouchi’nin görevden alınmasına ve sonraki iki maçta takımı yönetmesi için Fransız Hervé Renard’ın atanmasına yol açtı.

Ancak teknik değişiklik sonuçlarda pek bir fark yaratmadı; “Kartaca Kartalları”, önce Japonya’ya 0-4, ardından Hollanda’ya 1-3 yenildi ve turnuvaya 2 gol atıp 12 gol yiyerek veda etti.