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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Tunus, Dünya Kupası'nın son sıralarından çıktı... Ve bir Arap milli takımı onun yerini aldı!

Tunus
Irak
Dünya Kupası
Tunus
Irak

Ne yazık ki hayal kırıklığı yaratan bir çatışma

Irak milli takımının grup maçlarının sonunda Senegal’e 0-5 yenilmesinin ardından Tunus, 2026 Dünya Kupası genel sıralamasında 48. (son) sırada yer almayacağını resmen garantiledi; Tunus, alt sıralar mücadelesinde attığı gol farkıyla Irak’ın önüne geçti.

Resmi sonuçlara göre, Tunus ve Irak milli takımları yedikleri gol sayısında (her ikisi de 12 gol) eşit kaldı; ancak Tunus, attığı iki golle Irak’ın tek golüne karşı üstünlük sağlayarak 47. sırayı elde etti ve son sırayı Irak’a bıraktı.

Irak milli takımının turnuvadaki serüveni başından itibaren zorlu geçti; önce Norveç’e 1-4, ardından Fransa’ya 3-0 yenildi ve son olarak Senegal’e 5-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı. 3 maçta sadece 1 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Tunus milli takımı ise İsveç’e karşı 1-5’lik ağır bir mağlubiyetle turnuvaya başladı; bu maç, teknik direktör Sabri Lamouchi’nin görevden alınmasına ve sonraki iki maçta takımı yönetmesi için Fransız Hervé Renard’ın atanmasına yol açtı.

Ancak teknik değişiklik sonuçlarda pek bir fark yaratmadı; “Kartaca Kartalları”, önce Japonya’ya 0-4, ardından Hollanda’ya 1-3 yenildi ve turnuvaya 2 gol atıp 12 gol yiyerek veda etti.

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