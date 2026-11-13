Tunus Milli Takımı, kendi sahasında Libya Milli Takımı karşısında 2-0'lık tarihi bir yenilgi aldı. Bugün cuma akşamı iki takımı karşı karşıya getiren ve 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü haftası kapsamında oynanan maçta Tunus, elemelerdeki kötü başlangıcını sürdürdü. Libya Milli Takımı ise haftanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine imza attı.

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Bu mağlubiyet Tunus Millî Takımı için yalnızca yeni bir yenilgi olmakla kalmadı, aynı zamanda kıtasal elemelerdeki katılım tarihinde eşi görülmemiş olumsuz rakamlar da taşıdı; zira bu, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde kendi sahasında aldığı en farklı mağlubiyetti.

Ayrıca bu, Tunus Millî Takımı'nın turnuva elemelerindeki katılım tarihinde kendi sahasındaki bir maçta ilk kez iki gol farkla geriye düşmesiydi; bu da Libyalı komşusu karşısında yaşadığı şokun büyüklüğünün bir göstergesi.

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Bu mağlubiyet, 25 yıldan uzun süren bir seriye son verdi; bu süre boyunca Tunus Millî Takımı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde iki gol farkla yenilmemişti. Bu sonuçla aldığı son mağlubiyet, 24 Mart 2001 tarihine dayanıyor; o gün başkent Rabat'ta Fas karşısında 2-0 kaybetmişti.

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Tunus ayrıca kıtasal elemelerdeki katılım tarihinin en kötü başlangıcını yaşadı; ilk üç maçında ilk kez hiçbir galibiyet elde edemedi, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle yetinerek mümkün olan 9 puanın yalnızca 2'sini topladı.

Tunus - Libya maçının detayları

Ali Yusuf, 44. dakikada penaltıdan Libya Millî Takımı adına skoru açtı; penaltı, Ali Maalul'un Libyalı forvet Müeyyed İsa'ya yaptığı müdahalenin ardından verildi.

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Tunus Millî Takımı ikinci yarıda skoru düzeltmeye çalıştı, ancak Libya Millî Takımı savunma boşluklarından yararlanmayı başardı ve Hamdu el-Huni, 62. dakikada hızlı bir kontratakın ardından topu ağlara göndererek ikinci golü ekledi.

Tunus'un farkı azaltma denemelerine rağmen Libya üstünlüğünü korudu ve Sfaks kentindeki Tayyib el-Mihîrî Stadı'ndan değerli bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Tunus'un durumu daha da karmaşıklaşıyor

Bu mağlubiyet, sonuçlardaki gerilemenin ve teknik ekip düzeyindeki sık değişikliklerin yaşandığı zorlu bir dönemin ardından takıma istikrarı geri getirme çabasıyla Tunus Millî Takımı'nın başına geçen teknik direktör Muin Chaâbani'nin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Tunus, Sekizinci Grup'taki yolculuğuna Uganda ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından Botsvana karşısında 2-2 berabere kalarak Libya mağlubiyeti öncesinde 4 puan kaybetmişti.

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Tunus'un durumu grubun yapısı nedeniyle daha da zorlaşıyor; zira turnuvayı Kenya ve Tanzanya'nın yanı sıra ağırlayan ülkelerden biri olan Uganda otomatik olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Bu da Tunus, Libya ve Botsvana'nın mücadele ettiği yalnızca tek bir ek tur bileti kaldığı anlamına geliyor.

Mağlubiyet, Tunus Millî Takımı açısından iki katı önem taşıyor; çünkü tur bileti için doğrudan rakip olan bir takım karşısında geldi.

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İki takımın, dördüncü hafta müsabakaları kapsamında önümüzdeki salı günü Libya'da yeniden karşılaşması planlanıyor; bu karşılaşma, Tunus Millî Takımı'nın rotasını düzeltme ve tur mücadelesinden daha fazla uzaklaşmayı önleme hedefleri açısından belirleyici olacak.