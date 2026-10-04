Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızı Abdullah Al-Hamdan, son dönemde yaşadığı taraftar eleştirilerinden ve şok edici saldırılardan korkmadı ve dün cumartesi günü Arap Körfezi Kupası yarı final müsabakaları kapsamında Katar'a karşı ilk penaltıyı atmaya karar verdi.

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Al-Hamdan ilk penaltıyı başarıyla gole çevirdi ve takım arkadaşlarına ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyma özgüvenini verdi; ardından Suudi Arabistan, önümüzdeki salı akşamı Körfez Kupası finalinde Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşmak için finale yükseldi.

Al-Hamdan'ın bu tavrı, Suudi Arabistan Milli Takımı efsanesi ve maç sonrası onunla röportaj yapan Mohamed Noor'u hayrete düşürdü. Al-Nassr'ın yıldızı şaşırtıcı bir şekilde cesurca konuşarak şöyle dedi: "İlk penaltıyı atmayı ben istedim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maruz kaldığım baskılara rağmen, atacak güce sahip olduğumu hissettim ve gerçekten bunu yaptım, ardından da takım arkadaşlarıma özgüven verdim."

Mohamed Noor ise ona şöyle karşılık verdi: "Seninle gurur duyuyorum, devam etmeli ve elinden gelenin en iyisini ortaya koymalısın; sen büyük bir oyuncusun ve çok şeye sahipsin."