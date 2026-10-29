Ballon d'Or'un resmî internet sitesinde taraftarlar, bu prestijli ödülü birden fazla kez kazanan isimlerin hangi yıldaki zaferini en anlamlı bulduklarına oy verdi.

Çarşamba akşamı açıklanan oylama sonuçlarında Ronaldo zirvede yer aldı. Daha doğrusu, oy kullananlar Ronaldo'nun 2008'deki Ballon d'Or zaferini B.O.A.T. (Best of All Time), yani tüm zamanların en iyisi seçti.

O dönem 23 yaşında olan Ronaldo, Ballon d'Or'u 2008'de ilk kez kazanmıştı. Henüz Manchester United forması giyerken geride bıraktığı 2007/08 sezonu olağanüstü geçmişti: Ronaldo, Red Devils ile yalnızca İngiltere şampiyonluğunu değil, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazandı. Tüm kulvarlarda 42 gol ve dokuz asist kaydetti; hem Premier League'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

Tüm zamanların en iyi Ballon d'Or zaferi: İlk 12 sıra Ronaldo ve Messi'nin

CR7, toplam beş Ballon d'Or zaferinin ilki olan 2008'deki ödülüyle taraftar oylamasında bir dönemki ezeli rakibi Lionel Messi'yi de geride bıraktı. Arjantinli yıldızın 2012'deki zaferi ikinci sırada yer alırken üçüncü sıraya yine Cristiano Ronaldo'nun 2017'deki zaferi yerleşti. Listenin ilk 12 sırasını Messi ve CR7 paylaşırken bu iki isim dışındaki ilk oyuncu, 2002'deki Ballon d'Or zaferiyle 13. sırada yer alan Ronaldo Nazario oldu.

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2023'ün başından bu yana Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Ronaldo, şu sıralar kariyerinde 1000 gol barajını aşmak için çalışıyor. 41 yaşındaki yıldız forvetin şu anda 982 golü bulunuyor; hedefe ulaşmasına fazla kalmadı.

Yaz aylarında Arjantin'i Dünya Kupası finaline taşıyan Messi ise bu yılki Ballon d'Or oylamasında da üst sıralarda yer aldı. Inter Miami forması giyen 39 yaşındaki oyuncu; Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve ödülün yeni sahibi Harry Kane'in ardından beşinci oldu.