Tüm zamanların en iyi oyuncusu… Ronaldo, yeni bir tarihi rekorla Messi’nin izinden gidiyor





Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’nda yeni bir tarihi rekor kırarak Arjantinli rakibi Lionel Messi’nin izinden gitti.

Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü Houston Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçın 6. dakikasında Ronaldo, João Cancelo'nun ortasını ustaca ağlara göndererek Portekiz'in Özbekistan kalesine attığı ilk golü kaydetti; ardından 39. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ikinci golü attı.

Ronaldo, 41 yaş 138 gün ile Dünya Kupası tarihinde Portekiz milli takımı adına gol atan en yaşlı oyuncu oldu ve 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana 39 yaş 283 gün ile bu rekoru elinde tutan Pepe'yi geride bıraktı.

"El Don", bu tarihi başarıya bir başkasını daha ekledi: Dünya Kupası tarihinde Portekiz milli takımı adına gol atan en genç oyuncu unvanı. Ronaldo, ilk golünü 2006 Dünya Kupası'nda 21 yaş 132 günken atmıştı.

"Opta" istatistik ağına göre, Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde milli takımında gol atan en yaşlı ve en genç oyuncu unvanlarını aynı anda elinde bulunduran üçüncü yıldızdır; bu istatistik, birden fazla oyuncunun gol attığı milli takımlar arasında geçerlidir.

Bu başarıyı ilk olarak Danimarka milli takımı adına Michael Laudrup gerçekleştirdi; onu Arjantinli efsane Lionel Messi izledi ve ardından Ronaldo geldi.



